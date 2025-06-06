Руководитель Cert.lv: новая система выборов еще не полностью проверена

Вполне вероятно, что новая избирательная система еще не до конца проверена, заявила руководитель латвийского учреждения по предотвращению инцидентов IT-безопасности Cert.lv Байба Кашкина в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
Она напомнила, что речь идет о совершенно новой системе, специально созданной к текущим выборам и до сих пор в реальном процессе голосования не применявшейся. Несмотря на то, что специалисты Cert.lv очень тщательно проверяли ее с точки зрения безопасности и были проведены и другие тесты, остаются моменты, которые, вероятно, не прошли полноценную проверку, признала Кашкина.
Комментируя возникший в среду инцидент, когда Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сначала сообщила о внешней угрозе для избирательной системы, а позже отозвала это заявление, Кашкина пояснила:
"Часто сложно отличить, являются ли полученные запросы атакой или это просто повышенное число легитимных обращений".
"Именно в этом была главная причина возникшего недоразумения", - отметила она.
"Безусловно, мы очень хотим обеспечить безопасность. Однако и ранее случалось, что "гайки", образно говоря, были закручены слишком туго, поэтому система защиты срабатывает даже в тех случаях, когда поступает много вполне законных запросов. Именно это стало одной из причин возникших в последние дни проблем", - подчеркнула руководитель Cert.lv.
На вопрос о степени готовности к предстоящим выборам Кашкина ответила, что все задействованные службы активно работают, чтобы минимизировать проблемы или полностью их избежать.
"Я очень надеюсь, что это удастся и выборы пройдут без осложнений", - заключила она.
Ранее сообщалось, что в среду вечером временно не работал Электронный онлайн-регистр избирателей (ELTVR), из-за чего была приостановлена работа участков на муниципальных выборах. Представитель ЦИК Андрей Вайварс первоначально заявил, что обнаружена внешняя угроза избирательной системе, позже уточнив, что угрозы извне все же не было.
Как объяснил Вайварс, ответственные учреждения установили, что система защиты заблокировала доступ к регистру из-за беспрецедентно большого количества запросов на электронную регистрацию избирателей.
Агентству LETA известно, что в среду, как и в понедельник, периодически возникали проблемы и с Избирательной информационной системой, через которую вводятся данные о явке избирателей.
Представитель Cert.lv Мадара Крутова в четверг подтвердила, что в латвийском киберпространстве пока не было замечено кибератак, связанных с выборами.
Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета, действующим под надзором Министерства обороны в соответствии с Законом о национальной кибербезопасности. Среди задач учреждения - мониторинг происходящего в едином электронном информационном пространстве, а также поддержка при устранении инцидентов IT-безопасности в латвийских IP-адресных пространствах и зоне доменных имен .lv.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!