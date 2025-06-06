Руководитель Cert.lv: новая система выборов еще не полностью проверена

На вопрос о степени готовности к предстоящим выборам Кашкина ответила, что все задействованные службы активно работают, чтобы минимизировать проблемы или полностью их избежать.

"Я очень надеюсь, что это удастся и выборы пройдут без осложнений", - заключила она.

Ранее сообщалось, что в среду вечером временно не работал Электронный онлайн-регистр избирателей (ELTVR), из-за чего была приостановлена работа участков на муниципальных выборах. Представитель ЦИК Андрей Вайварс первоначально заявил, что обнаружена внешняя угроза избирательной системе, позже уточнив, что угрозы извне все же не было.

Как объяснил Вайварс, ответственные учреждения установили, что система защиты заблокировала доступ к регистру из-за беспрецедентно большого количества запросов на электронную регистрацию избирателей.

Агентству LETA известно, что в среду, как и в понедельник, периодически возникали проблемы и с Избирательной информационной системой, через которую вводятся данные о явке избирателей.

Представитель Cert.lv Мадара Крутова в четверг подтвердила, что в латвийском киберпространстве пока не было замечено кибератак, связанных с выборами.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета, действующим под надзором Министерства обороны в соответствии с Законом о национальной кибербезопасности. Среди задач учреждения - мониторинг происходящего в едином электронном информационном пространстве, а также поддержка при устранении инцидентов IT-безопасности в латвийских IP-адресных пространствах и зоне доменных имен .lv.