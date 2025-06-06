ВИДЕО Министр требует срочно подготовить запасной план реконструкции Онкологического центра

"Мое терпение уже почти на исходе, и я жду, что они объединятся и начнут работать, чтобы не потерять проект, который нужно реализовать как можно скорее. (…) В первую очередь я жду от правления и совета плана Б - как мы можем реализовать проект по частям, так как сейчас закупка еще не завершена, и окончательной суммы мы не знаем", - заявил Абу Мери.

На вопрос о том, считает ли он нормальной практику, когда члены правления одной университетской больницы работают в совете другой, министр ответил отрицательно, однако признал, что это следствие нехватки кадров.

"Где мы найдем людей, готовых работать в этой системе, если они не из системы? Это или бывшие руководители, или нынешние руководители, которые знают систему", - пояснил Абу Мери, подчеркнув, что основной проблемой остается недостаток квалифицированных специалистов.

Как сообщалось ранее, председатель совета RAKUS Эдгар Лабсвирс во вторник сообщил, что правление и совет больницы совместно с Министерством здравоохранения согласовали необходимые действия для реализации стратегических проектов, при условии сохранения доступности услуг больницы.

Правительство уже поддержало проект строительства корпуса Латвийского инфектологического центра (LIC). Одновременно Министерству здравоохранения поручено найти решение и для финансирования строительства LOC.

"Строительство Инфектологического центра давно признано стратегически важным проектом, который нельзя больше откладывать", - отметил Лабсвирс.