ВИДЕО Министр требует срочно подготовить запасной план реконструкции Онкологического центра

Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери ("Новое Единство") заявил, что в ближайшее время ждет от правления и совета Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) "план Б" реконструкции Латвийского онкологического центра (LOC), предполагающий выполнение работ поэтапно.
Об этом министр заявил в интервью Латвийскому радио, выразив недовольство разногласиями между советом и правлением больницы и отметив, что его терпение в этом вопросе почти иссякло. Абу Мери добавил, что работа совета сейчас находится на стадии оценки, и эта оценка не будет длиться долго. Он также указал, что его не устраивает коммуникация с правлением.
Политик обратил внимание, что уже в апреле, когда появились первые признаки удорожания проекта реконструкции Онкоцентра, было ясно, что работы не удастся выполнить по первоначальному плану. Поэтому правлению следовало своевременно проинформировать сотрудников о необходимости изменений, однако этого не было сделано.
Министр вновь подчеркнул, что онкология является для него приоритетом, поэтому деньги на реконструкцию LOC будут искаться, когда станет ясна необходимая сумма. Вместе с тем, по его мнению, сейчас критически важно мобилизовать правление и совет больницы, чтобы проект реконструкции Онкоцентра не провалился полностью.
Средства для Латвийского онкологического центра планируется найти в июле или августе, сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в передаче #Labrīt. Он пообещал, что проект будет реализован, но выразил претензии к правлению и совету РАКУС за медлительность в принятии решений.
"Мое терпение уже почти на исходе, и я жду, что они объединятся и начнут работать, чтобы не потерять проект, который нужно реализовать как можно скорее. (…) В первую очередь я жду от правления и совета плана Б - как мы можем реализовать проект по частям, так как сейчас закупка еще не завершена, и окончательной суммы мы не знаем", - заявил Абу Мери.
На вопрос о том, считает ли он нормальной практику, когда члены правления одной университетской больницы работают в совете другой, министр ответил отрицательно, однако признал, что это следствие нехватки кадров.
"Где мы найдем людей, готовых работать в этой системе, если они не из системы? Это или бывшие руководители, или нынешние руководители, которые знают систему", - пояснил Абу Мери, подчеркнув, что основной проблемой остается недостаток квалифицированных специалистов.
Как сообщалось ранее, председатель совета RAKUS Эдгар Лабсвирс во вторник сообщил, что правление и совет больницы совместно с Министерством здравоохранения согласовали необходимые действия для реализации стратегических проектов, при условии сохранения доступности услуг больницы.
Правительство уже поддержало проект строительства корпуса Латвийского инфектологического центра (LIC). Одновременно Министерству здравоохранения поручено найти решение и для финансирования строительства LOC.
"Строительство Инфектологического центра давно признано стратегически важным проектом, который нельзя больше откладывать", - отметил Лабсвирс.
Министр здравоохранения во вторник встретился с сотрудниками RAKUS и заверил, что реконструкция LOC непременно будет реализована, возможно, поэтапно.
Министр сообщил, что в ходе переговоров с правлением достигнута договоренность о возможности разделения реконструкции LOC на части, при этом возможно получение дополнительной финансовой поддержки от банка.
Комментируя перераспределение финансирования между проектами Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня (PSKUS) и RAKUS, министр пояснил, что речь идет не о средствах госбюджета, а о европейских деньгах, сроки использования которых нельзя продлить, поэтому средства нужно перераспределить между другими проектами, чтобы не потерять их окончательно.
Он отметил, что проблемы с освоением финансирования стратегических проектов университетских больниц связаны со сроками и удорожанием строительных работ.
Министр подтвердил, что летом планирует запросить и закрепить финансирование для реконструкции операционного блока LOC из бюджета следующего года, выделяемого на оборону.
Ранее стало известно, что о своем уходе с должности объявил председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, возглавлявший больницу с 27 апреля 2023 года. Свой уход он объяснил отсутствием основы для конструктивного сотрудничества с советом, а также разным видением будущего системы здравоохранения.
Председатель совета Лабсвирс утверждает, что это решение было взаимным. Совет подчеркнул, что до назначения нового председателя правление продолжит работать в составе трех человек при усиленной поддержке совета. В правлении больницы продолжают работу Харалд Плаудис, Каспар Плуме и Вадим Белюн.
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