Экипаж Сескса попал в аварию на втором этапе ралли в Сардинии

В пятницу латвийский экипаж с пилотом Мартиньшем Сесксом и вторым пилотом Ренарсом Францисом попал в аварию на втором этапе ралли в Сардинии, шестого этапа чемпионата мира по ралли (WRC).
Экипаж Сескса, выступающий в этом сезоне WRC на автомобиле Ford Puma Rally1, подготовленном компанией M-Sport Ford, на третьем километре второго этапа в результате неудачного приземления после небольшого прыжка врезался в ограждение, а затем машина перевернулась на крышу на краю луга. После этого Сескс и Францис выбрались из машины, и латвийский пилот написал в социальных сетях, что с ними все в порядке.
Glad the guys are OK 🙏 pic.twitter.com/UzmvjWKFFo— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 6, 2025
Самым быстрым на почти 19-километровом этапе стал эстонец Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis), финишировавший за 10 минут и 23,9 секунды. Эстонец на 3,3 секунды опередил бельгийца Тьерри Невилля (Hyundai Shell Mobis), а француз Адриен Формо (Hyundai Shell Mobis) отстал от него на 4,1 секунды, став третьим.
Два других гонщика M-Sport Ford, ирландец Джош МакЭрлин и люксембуржец Грегуар Мюнстер, также попали в небольшие аварии на втором этапе.
После двух этапов Невилль лидирует в общем зачете, опережая Тянака на одну секунду.
В пятницу пройдут еще четыре этапа.
В субботу этапы стартуют с 10:00, а в воскресенье - с 8:25. Гонка будет транслироваться в прямом эфире на Go3 Sport 1.
За четыре дня экипажам предстоит пройти в общей сложности 16 этапов на протяжении 320,08 км песчаных, узких, но быстрых грунтовых дорог на севере Сардинии.
Экипаж Сескса участвует в третьем из шести этапов этого сезона. Латвийский экипаж занял шестое место на ралли в Швеции и 15-е - на предыдущем этапе, ралли в Португалии.
Экипаж Сескса дебютировал в WRC в прошлом сезоне, приняв участие в трех этапах. Они финишировали пятыми на ралли в Польше, седьмыми на первом этапе WRC в Латвии в июле, уступив место на пъедестале только на последнем этапе, а на ралли в Чили после аварии соревнования были продолжены в тренировочных целях.
Сезон WRC 2025 года состоит из 14 этапов, в середине июля гонщики будут соревноваться в Эстонии.
В прошлом сезоне чемпионом стал бельгиец Тьерри Невилль.
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