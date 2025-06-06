Экипаж Сескса попал в аварию на втором этапе ралли в Сардинии

В пятницу пройдут еще четыре этапа.

В субботу этапы стартуют с 10:00, а в воскресенье - с 8:25. Гонка будет транслироваться в прямом эфире на Go3 Sport 1.

За четыре дня экипажам предстоит пройти в общей сложности 16 этапов на протяжении 320,08 км песчаных, узких, но быстрых грунтовых дорог на севере Сардинии.

Экипаж Сескса участвует в третьем из шести этапов этого сезона. Латвийский экипаж занял шестое место на ралли в Швеции и 15-е - на предыдущем этапе, ралли в Португалии.

Экипаж Сескса дебютировал в WRC в прошлом сезоне, приняв участие в трех этапах. Они финишировали пятыми на ралли в Польше, седьмыми на первом этапе WRC в Латвии в июле, уступив место на пъедестале только на последнем этапе, а на ралли в Чили после аварии соревнования были продолжены в тренировочных целях.

Сезон WRC 2025 года состоит из 14 этапов, в середине июля гонщики будут соревноваться в Эстонии.

В прошлом сезоне чемпионом стал бельгиец Тьерри Невилль.