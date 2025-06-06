До 2 тысяч дронов в день: в странах Балтии построят новый завод по производству беспилотников

Местонахождение завода пока не разглашается из соображений безопасности, но первые беспилотники могут быть выпущены в первой половине 2026 года.

На новом предприятии будут производиться ударные FPV-беспилотники, дроны для сброса боеприпасов и разведывательные беспилотники ISR. Продукция предназначена как для внутренних оборонных нужд, так и для экспорта на международные рынки.

Новый завод планируется как высокопроизводительный производственный центр с мощностью до 2 тысяч беспилотников в день, оказывающий стратегическую поддержку оборонному сектору и сектору безопасности региона, говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что Meridein Grupp подписала соглашения о сотрудничестве с рядом украинских производителей беспилотников и с представителями европейской промышленности. Планируется создать завод, который будет обеспечивать полный цикл производства дронов - от создания прототипа до конечного продукта.

Meridein Grupp - эстонская компания, работающая на рынках Балтии и Скандинавии и предлагающая комплексные решения в области беспилотных летательных аппаратов - от разработки и продажи до тестирования, технического обслуживания и внедрения систем безопасности. Компания является членом Эстонской ассоциации оборонной и космической промышленности. Meridein Grupp работает на балтийском рынке под торговыми марками Droni.lv, Droon.ee и Dronai.lt.

Baltic Drone Group была зарегистрирована в 2019 году с уставным капиталом 2800 евро. По данным Firmas.lv, в 2024 году оборот Baltic Drone Group составил 269 965 евро, а убыток - 77 514 евро.