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Сб, 7.06.2025
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Alexandra Nekrasova
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Чебурашка, Смешарики, георгиевские ленты: как борются с запрещенной символикой на границе Эстонии

Чебурашки-талисманы с позывными участников военной агрессии России против Украины, которые шьет жительница города Порхов Оксана Петренко, отправляя их затем на фронт.

Будет ли наказан путешественник за запрещенную символику, если ее найдут во время перехода эстонской границы, сколько будет стоить любовь к неправильному Чебурашке и есть ли разница в наказаниях для граждан, неграждан и иностранцев? Rus.Postimees проверил очередные фейки с помощью официальной статистики и комментариев ответственных лиц.

Несмотря на сокращение количества штрафов за использование в Эстонии запрещенной символики, о чем мы рассказывали ранее, новости на эту тему остаются регулярными гостями средств массовой информации. Но не только СМИ пишут об этом.

Чебурашка и Смешарик

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