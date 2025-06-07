Чебурашка, Смешарики, георгиевские ленты: как борются с запрещенной символикой на границе Эстонии

Будет ли наказан путешественник за запрещенную символику, если ее найдут во время перехода эстонской границы, сколько будет стоить любовь к неправильному Чебурашке и есть ли разница в наказаниях для граждан, неграждан и иностранцев? Rus.Postimees проверил очередные фейки с помощью официальной статистики и комментариев ответственных лиц.
Несмотря на сокращение количества штрафов за использование в Эстонии запрещенной символики, о чем мы рассказывали ранее, новости на эту тему остаются регулярными гостями средств массовой информации. Но не только СМИ пишут об этом.