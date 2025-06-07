Чебурашка, Смешарики, георгиевские ленты: как борются с запрещенной символикой на границе Эстонии

Чебурашки-талисманы с позывными участников военной агрессии России против Украины, которые шьет жительница города Порхов Оксана Петренко, отправляя их затем на фронт.

Будет ли наказан путешественник за запрещенную символику, если ее найдут во время перехода эстонской границы, сколько будет стоить любовь к неправильному Чебурашке и есть ли разница в наказаниях для граждан, неграждан и иностранцев? Rus.Postimees проверил очередные фейки с помощью официальной статистики и комментариев ответственных лиц.