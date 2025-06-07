Ссора Маска и Трампа. Би-би-си отвечает на главные вопросы

Ссора между Илоном Маском и Дональдом Трампом — это не просто обмен колкостями и источник для многочисленных мемов. Это потенциально разрушительное столкновение двух фигур, обладающих реальной властью, подчеркивают эксперты.
Би-би-си попыталась ответить на главные вопросы, возникшие после вчерашней стычки президента США и богатейшего человека планеты.
1. Как много значит поддержка Маска для администрации Трампа?
Вчерашний конфликт начался с того, что Дональд Трамп заявил, что разочарован критикой Илона Маска в адрес ключевого налогово-бюджетного законопроекта его администрации, названного президентом "большим красивым законом". На встрече в Овальном кабинете Трамп признался: "У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли теперь".
Маск ответил на это в X, назвав президента неблагодарным и заявив, что без его, Маска поддержки Трамп бы не выиграл выборы.
Корреспондент Би-би-си в Белом доме Бернд Дебусманн-мл. считает, что выход Маска из политического союза с Трампом способен серьезно пошатнуть принятие ключевых инициатив Белого дома, в том числе того самого "большого красивого закона".
"Республиканцам в Конгрессе, вероятно, будет сложнее обеспечить поддержку трамповского закона о налогах — с учетом того, что Маск может публично (а возможно, и финансово) поддерживать его противников", — соглашается с ним обозреватель Би-би-си Энтони Зуркер.
Однако, говорит Дебусманн-мл., возможен и другой сценарий: окружение Трампа, включая политиков на Капитолийском холме, может консолидироваться вокруг него и выступить против Маска, даже несмотря на прежнюю поддержку техномагната.
Как отмечает корреспондент Би-би-си в Северной Америке Номиа Икбаль, Трампа, который всегда был убежден, что его поразительный политический успех зависит от него и только от него, могли очень глубоко ранить слова Маска о том, что без его поддержки у Трампа не было бы победы.
Трамп, который гордится своей способностью жестко отвечать на удары, наверняка еще не раз обрушится на Маска, считает Зуркер. Он мог бы возобновить расследования времен Джо Байдена в отношении бизнеса Маска или ополчиться на союзников Маска из DOGE, все еще находящихся в администрации.
"Если Трамп действительно запустит государственный аппарат против Маска, техномагнат это почувствует. Акции Tesla уже упали на 14%", — отмечает Зуркер.
Однако у Маска практически безграничные ресурсы для ответа — включая возможность финансировать мятежных оппонентов республиканцев на выборах и праймериз в следующем году.
Он может и не выиграть битву против всей трамповской государственной машины, но вполне способен заставить Трампа и республиканцев заплатить высокую политическую — и личную — цену.
2. Что будет, если Трамп прекратит госконтракты Маска?
В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что Маск "просто съехал с катушек" из-за того, что были отменены налоговые субсидии на электромобили, а также добавил: "Самый простой способ сэкономить миллиарды — прекратить государственные субсидии и контракты Илона".
Маск ответил: "Давай, сделай мой день…". А также пригрозил немедленно прекратить доставку американских космонавтов на МКС с помощью SpaceX. Правда, уже утром Маск заявил, что пока не будет выводить космический корабль Dragon из эксплуатации.
Как отмечает репортер Би-би-си Джеймс Чейтер, для Маска многое поставлено на карту, если Трамп действительно решит прервать его государственные субсидии и контракты.
Из двух крупнейших компаний Маска — SpaceX и Tesla — основную часть прямого государственного финансирования получает именно SpaceX. Многие контракты SpaceX засекречены, поэтому установить их точную стоимость трудно, но, по примерным оценкам, речь идет о десятках миллиардов долларов.
Только за 2024 финансовый год SpaceX получила 3,8 млрд долларов, согласно официальным данным правительства США. Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл ранее сообщала, что у компании около 22 млрд долларов в действующих госконтрактах. Из них, по данным агентства Reuters, не менее 15 млрд долларов поступает от NASA.
Один из крупнейших контрактов SpaceX с Минобороны США — это контракт на 733 млн долларов в рамках программы National Security Space Launch, направленной на запуск спутников на орбиту.
По оценкам Washington Post, за многие годы компании Маска получили как минимум 38 млрд долларов в виде контрактов, кредитов и субсидий.
Бернд Дебусманн-мл. обращает внимание на потенциальные последствия конфликта для NASA и национальной безопасности США: если Маск все же выведет из эксплуатации корабль Dragon, это серьезно ударит по возможностям NASA вести работу в космосе.
Он также подчеркивает взаимную зависимость Маска и государства: "Этот обмен угрозами также показывает, насколько сильно правительство США зависит от компаний Маска. У SpaceX и Starlink — крупные контракты с Минобороны, и часть проектов засекречена. У самого Маска есть допуск к государственной тайне, что уже вызывало бурю споров".
3. Может ли Трамп быть связан с Эпштейном?
Маск в соцсети Х заявил, что настало время "сбросить настоящую бомбу", и намекнул, что Трамп может фигурировать в нераскрытых правительственных документах, связанных с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Доказательств своих слов он не предоставил.
Как отмечает Бернд Дебусманн-мл., его источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что никаких новых сведений в словах Маска нет, и администрация США уже публиковала файлы по делу Эпштейна, где упоминалось имя Трампа.
При этом собеседник Би-би-си задался вопросом, как Маск мог так тесно ассоциировать себя с Трампом, если действительно считал, что тот глубоко замешан в деле Эпштейна.
Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в вовлечение несовершеннолетних девушек в занятие проституцией и покончил с собой в ожидании суда. Трамп, который в то время был президентом, говорил тогда, что "знал его, как и все в Палм-Бич", но "поссорился с ним давным-давно".
В Белом доме на этот выпад Маска отреагировали довольно сдержанно. "Это прискорбный эпизод со стороны Илона, который недоволен законопроектом, потому что в нем нет тех мер, которые он хотел видеть", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
4. Кто победил и что будет дальше?
В последней серии своих твитов Илон Маск поделился постом с призывом объявить импичмент президенту Трампу и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом, а затем написал, что глобальные тарифы, вводимые Трампом, "вызовут рецессию во второй половине этого года".
В ответ Трамп написал в соцсети Truth Social: "Я не против, чтобы Илон ополчился на меня, но он должен был сделать это несколько месяцев назад".
Уже утром в пятницу Трамп заявил CNN, что в ближайшем будущем не намерен разговаривать с Маском и "даже не думает" о нем.
При этом Washington Post и CBS News сообщают, что Трамп решил избавиться от своего красного автомобиля Tesla, который он купил в начале 2025 года в поддержку компании Маска.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Питер Хоскинс, независимо от политических последствий, один из очевидных победителей этой ссоры — соцсеть X (бывший Twitter), принадлежащая Маску.
Хоскинс также обращает внимание на то, как сам Маск активно подогревает интерес к теме: публикует мемы и цитаты о перепалке, а также намекает на то, что его влияние будет долгосрочным.
"Трамп будет президентом еще 3,5 года, а я буду здесь 40+ лет…", — прокомментировал он один из постов.
По мнению писателя и автора биографии Маска Эшли Вэнса, для восстановления отношений понадобятся очень серьезные уступки, и пока трудно представить, что кто-то из сторон готов на них пойти.
"Со стороны все это выглядит довольно мрачно. Илон любит оставлять за собой последнее слово — и, думаю, Трамп такой же", — заявил он Би-би-си.
Но, с другой стороны, отмечает Вэнс, их союз изначально строился на взаимной выгоде, "так что, возможно, если на кону окажется достаточно интересов, можно будет прийти хоть к какому-то миру".
Главный корреспондент Би-би-си в Северной Америке Гэри О'Донохью сравнивает ссору Маска и Трампа с голливудским блокбастером, просмотр которого завораживает, шокирует и пугает одновременно.
"Страшно, потому что один управляет транснациональными корпорациями стоимостью в десятки миллиардов, а другой — глобальной сверхдержавой, которой приходится лавировать в хаосе и нестабильности. Шокирующе, потому что оба реально обладают властью — пусть и по-разному. И, честно говоря, никто не знает, что они могут выкинуть дальше", — констатирует он.