Ссора Маска и Трампа. Би-би-си отвечает на главные вопросы

Он также подчеркивает взаимную зависимость Маска и государства: "Этот обмен угрозами также показывает, насколько сильно правительство США зависит от компаний Маска. У SpaceX и Starlink — крупные контракты с Минобороны, и часть проектов засекречена. У самого Маска есть допуск к государственной тайне, что уже вызывало бурю споров".

3. Может ли Трамп быть связан с Эпштейном?

Маск в соцсети Х заявил, что настало время "сбросить настоящую бомбу", и намекнул, что Трамп может фигурировать в нераскрытых правительственных документах, связанных с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Доказательств своих слов он не предоставил.

Как отмечает Бернд Дебусманн-мл., его источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что никаких новых сведений в словах Маска нет, и администрация США уже публиковала файлы по делу Эпштейна, где упоминалось имя Трампа.

При этом собеседник Би-би-си задался вопросом, как Маск мог так тесно ассоциировать себя с Трампом, если действительно считал, что тот глубоко замешан в деле Эпштейна.

Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в вовлечение несовершеннолетних девушек в занятие проституцией и покончил с собой в ожидании суда. Трамп, который в то время был президентом, говорил тогда, что "знал его, как и все в Палм-Бич", но "поссорился с ним давным-давно".