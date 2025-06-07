Операция "Паутина": есть ли в ней казахстанский след?

Мог ли Казахстан поставлять комплектующие к украинским дронам, а один из предполагаемых участников операции против авиации РФ избежать преследования, вылетев из Астаны? Что пишут в соцсетях и что отвечают власти - у DW.
Утром 6 июня казахстанское независимое издание Ulys-Media распространило информацию о том, что 37-летний Артем Тимофеев, который, по сообщениям различных телеграм-каналов, арендовал склад в Челябинске, откуда отправились пять фур, с беспилотниками, совершившими атаки на аэродромы российской стратегической авиации, выехал в Казахстан. Отмечается, что Тимофеев, объявленный в России в розыск, из Челябинска вместе со своей супругой добрался до Астаны, откуда вылетел в неизвестном направлении. Когда именно супруги Тимофеевы покинули Казахстан, издание не сообщает. Но со ссылкой на российский сайт ura.ru, сотрудники которого в настоящий момент задержаны следственными органами России, обращает внимание, что последний пост в своем телеграм-канале Тимофеева опубликовала по дороге в Астану 28 мая, после чего его удалила.
Не подтверждено и не опровергнуто
Официальный представитель МИДа Казахстана Айбек Смадияров в своем комментарии DW отметил, что не располагает информацией о пребывании Артема Тимофеева в Казахстане. "Возможно, погранслужба скажет, пересекал ли он границу", - заметил он. Пограничная служба Казахстана пока ничего комментировать не стала. Вероятно, это связано с выходным днем в стране по случаю праздника Курбан-байрам.
В то же время Айбек Смадияров обратил внимание, что на состоявшемся 2 июня в Астане брифинге о деятельности МИД Казахстана, от двух изданий - Ulys-Media и ТАСС - поступил вопрос о возможной причастности Казахстана к поставкам комплектующих для дронов, атаковавших российские авиабазы. Ответ Смадиярова был следующим: "Я не эксперт в военном деле. Я видел эти сообщения. Их разгоняют анонимные телеграм-каналы. Никакого официального подтверждения этому нет. Поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть я не могу. Оставлю возможность выдвигать теории экспертам".
Что думают эксперты
Экспертное сообщество Казахстана в стороне не осталось. И в казахстанских СМИ, и в социальных сетях продолжают появляться новые рассуждения на эту тему и от бывших сотрудников спецслужб, и от политологов. К примеру, бывший председатель КНБ Казахстана Нартай Дутбаев в своем комментарии изданию Orda не исключил, что элементы для атаковавших российские авиабазы дронов могли поступить из Казахстана. "К сожалению, из-за огромной протяженности казахстанско-российской границы могут быть переходы, которые не контролируются пограничной службой ни с той, ни с другой стороны", - отметил Нартай Дутбаев. Вместе с тем он выразил сомнение, что взрывчатка и комплектующие детали для дронов имели казахстанское происхождение, на что до сих пор указывают российские Z-каналы. "Я совершенно уверен, что взрывчатку проще в Челябинске купить, чем завезти ее туда от нас", - подчеркнул бывший председатель КНБ Казахстана.
В свою очередь казахстанские политологи и депутаты парламента не сомневаются в том, что периодическое раскручивание российскими "патриотическими" телеграм-каналам темы якобы использования территорий Казахстана для поражения объектов в России, является намеренной попыткой подорвать доверие к Казахстану, втянув его в международные конфликты. В разговоре с DW политолог из Алматы Виталий Колточник, высказал мнение, что российская сторона демонстрирует двоякое использование возникшей ситуации.
"Во-первых, чтобы максимально сгладить для внутренней аудитории реальные проблемы в оборонной политике и дыры в национальной безопасности с помощью нарративов о враждебном и неблагодарном окружении и бывших сателлитов общего советского прошлого, которые ведут "двойную игру". Во-вторых, создать дополнительный рычаг давления на Казахстан, вынуждая официальную Астану оправдываться и быть более покладистой и лояльной к действиям России. Отсюда и периодические напоминания казахстанским элитам об исполнении "союзнических обязательств", - заметил Виталий Колточник.
При этом он добавил, что поскольку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по иерархии ставит национальные интересы выше уважения к северному соседу, все эти намеки на "обязательства" выглядят вымышленными и никогда не будут выполнены. Более того, по утверждению политолога, ни один логистический маршрут, ни одна частная инициатива не может быть приравнена к официальной политике страны. "Под руководством президента Токаева Казахстан выстраивает репутацию надежного, нейтрального партнера с прозрачной системой экспортного контроля, которая уже давно адаптирована под международные санкционные требования. Именно эта позиция нейтралитета, суверенности и прагматизма и раздражает тех, кто привык видеть в постсоветских странах исключительное поле для проекций внешнего влияния", - подчеркнул в беседе с DW политолог Виталий Колточник.
Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана. - Ред.) от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова уверена, что появившиеся упреки в адрес Республики Казахстан в целом не повлияют на казахстанско-российские отношения. "Анонимные телеграм-каналы, как и люди, могут говорить что угодно. Но в то же время должны быть какие-то доказательства. Их никто пока не продемонстрировал. К тому же я не думаю, что после проведенной атаки будут сделаны какие-то скоропалительные выводы. Всегда надо взвешивать все "за" и "против". Да, это не первые обвинения в адрес Казахстана. Но мало ли что кто сказал?! Без доказательств ничего всерьез воспринимать не стоит", - поделилась своей точкой зрения с DW депутат Ирина Смирнова.
В ожидании развязки
Иначе рассматривают возникшую ситуацию пользователи казахстанского сегмента социальных сетей, которые с февраля 2022 года разделены на два непримиримых лагеря. Единственное, что их объединило в случае с проведением Украиной операции "Паутина" - это признание ее уникальности с военной точки зрения. Другое дело - оценки ее последствий . Одни ожидают ответного удара со стороны РФ. Другие считают, что "Паутина", в итоге, заставит Россию считаться с мнением Украины. В то же время обращает на себя внимание испуг отдельных жителей центральных регионов Казахстана, которые, заметив в ночь с 5 на 6 июня в небе рой светящихся неопознанных объектов, первоначально подумали о массированной российской ракетной атаке по Украине. И лишь оперативно появившееся официальное заявление министерства обороны об отсутствии фактов нарушения воздушного пространства Казахстана и предположением, что "явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток", успокоило жителей страны.
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