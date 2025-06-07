Операция "Паутина": есть ли в ней казахстанский след?

Депутат Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана. - Ред.) от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова уверена, что появившиеся упреки в адрес Республики Казахстан в целом не повлияют на казахстанско-российские отношения. "Анонимные телеграм-каналы, как и люди, могут говорить что угодно. Но в то же время должны быть какие-то доказательства. Их никто пока не продемонстрировал. К тому же я не думаю, что после проведенной атаки будут сделаны какие-то скоропалительные выводы. Всегда надо взвешивать все "за" и "против". Да, это не первые обвинения в адрес Казахстана. Но мало ли что кто сказал?! Без доказательств ничего всерьез воспринимать не стоит", - поделилась своей точкой зрения с DW депутат Ирина Смирнова.