Латвийские футболисты сыграли вничью с Азербайджаном в проверочном матче

Матч прошел на стадионе "Сконто" и завершился вничью - 0:0.

В составе сборной Латвии дебютировали Кристерс Пенкевицс, Бруно Мелнис и Глеб Жалейко.

В начале игры гости больше контролировали мяч, а первые моменты у латвийских футболистов появились во второй десятиминутке после розыгрыша стандарта, когда воротам угрожали Марко Регжа и Денис Мельник.

Во втором тайме после травмы Пенкевицса на поле вышел еще один дебютант - Мелнис, который тут же нанес удар по воротам. В последней десятиминутке основного времени дебютировал за сборную и Жалейко.

Латвия занимает 138-е место в мировом рейтинге ФИФА, а Азербайджан - 119-е. Сборную Азербайджана тренирует португальский тренер Фернанду Сантуш.

В последней встрече обеих команд, в проверочном матче на Мальте в марте 2022 года, Латвия выиграла со счетом 1:0, а гол забил Владислав Гутковскис.

Главный тренер Паоло Николато вызвал в сборную 25 игроков. Четыре игрока - Кристап Грабовскис, Бруно Мелнис, Глеб Жалейко и Кристерс Пенкевицс - были вызваны в сборную впервые.

Во вторник Латвия на стадионе "Сконто" примет Албанию в отборочном матче чемпионата мира 2026 года.

Напомним, сборная Латвии начала отборочные матчи чемпионата мира с победы со счетом 1:0 над Андоррой и поражения 0:3 от Англии.

В группе K у Англии шесть очков, у Албании и Латвии по три очка, а у Андорры и Сербии, которая еще не играла в отборочных матчах, очков нет.