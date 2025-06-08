Коко Гауфф обыграла белоруску Соболенко в финале "Ролан Гаррос"

Спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут. Гауфф одержала победу со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

По ходу встречи Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21. На счету Соболенко два эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Это второй титул на турнире "Большого шлема" в карьере 21-летней Коко Гауфф. В 2023 году она выиграла US Open, также одолев в финале Арину Соболенко.

Что касается Соболенко, то она потерпела второе поражение в финале турнира "Большого шлема" подряд. На Открытом чемпионате Австралии 2025 года она уступила американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:2, 5:7.

Финал на "Ролан Гаррос" в этом году был шестым в карьере Соболенко на "Шлемах". У нее три титула - она дважды побеждала на Australian Open (2023, 2024) и один раз на US Open (2024).