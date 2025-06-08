Встреча продолжалась 5 часов 32 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу испанца. Синнер вёл 0:2 по сетам, но Алькарас сумел отыграться и вырвать победу на решающем тай-брейке.

За время матча Алькарас сделал семь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал семь из 14 брейк-пойнтов. На счету Синнера восемь подач навылет, ни одной двойной ошибки и семь реализованных брейков из 15.

Этот матч стал самым продолжительным финалом в истории турнира. Прежнее достижение было установлено в игре шведа Матса Виландера и аргентинца Гильермо Виласа в 1982 году (4 часа 42 минуты).

22‑летний Алькарас защитил титул чемпиона "Ролан Гаррос". Всего на счету испанца теперь пять побед на турнирах "Большого шлема". Ранее Алькарас брал титулы на Уимблдоне (2023, 2024) и US Open (2022).

Синнер дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025) и один раз на US Open (2024). В этом сезоне Синнер из-за трехмесячной дисквалификации за стероид клостебол провел только три турнира - помимо "Ролан Гаррос", это Australian Open (выиграл) и "Мастерс" в Риме (уступил в финале Алькарасу).

Напомним, чемпионкой "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде стала американка Коко Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.