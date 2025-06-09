С июля на автобусе из Эстонии можно будет доехать в приграничные города Латвии

Ранее в приграничном районе Эстонии и Латвии действовало активное автобусное сообщение, которое прекратилось в начале 1990-х годов с введением пограничного контроля. Тем не менее, потребность в таких сообщениях сохраняется, поскольку жители приграничных регионов связаны между собой семейными, бытовыми и экономическими отношениями.

По словам руководителя Пярнуского центра общественного транспорта (PÜTK) Андруса Кярпука, идея возобновить трансграничные автобусные линии возникла почти четыре года назад. Совместно с другими центрами транспорта южной Эстонии и латвийским регионом Видземе была подана заявка на финансирование из программы Еврофонда регионального развития для решения трансграничных проблем.

Планировалось в тестовом режиме открыть линии Валга - Валка, Вильянди - Валмиера, Выру - Алуксне, Килинги - Нымме - Валмиера и Пярну - Икла - Салацгрива.