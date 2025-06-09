Латвийские баскетболисты 3х3 получили путевку на Кубок Европы

Сборная Латвии в составе Науриса Миезиса, Франциса Лациса и Зигмарса Раймо, а также дебютанта Карлиса Шилке-Жунды в полуфинале обыграла Польшу со счетом 20:18.

Победители полуфинальных матчей получат путевку на финальный турнир Кубка Европы, а проигравшие сразятся между собой за "последний билет".

В матчах подгруппы латвийцы одержали верх над Румынией со счетом 22:11 и превзошли Венгрию со счетом 21:14. В четвертьфинале латвийские баскетболисты одолели Испанию со счетом 19:13.

Тем временем женская сборная Латвии по баскетболу 3х3 в составе Паулы Маурини, Марты Мищенко, Дигны Страутмане и Кетии Вихмане в воскресенье в третьем матче группы обыграла Бельгию со счетом 15:8, но уступила Польше со счетом 14:18.

В решающем матче в борьбе за последнюю путевку на Кубок Европы латвийские баскетболистки встретятся с командой Украины.

Финальный турнир Кубка Европы пройдет в Копенгагене в начале сентября. По три путевки разыгрываются в отборочных турнирах в Бухаресте и Кошице, а одна - в Приштине.

Участвовать в женском турнире Кубка Европы без квалификации может чемпион Европы Испания, принимающая турнир Дания, а также лидеры рейтинга FIBA Нидерланды, Франция и Германия. В мужском турнире без квалификации смогут принять участие чемпион Европы Австрия, Дания, а также лидирующие в рейтинге Сербия, Франция и Нидерланды.