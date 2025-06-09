В июле в Риге пройдет велопробег женской солидарности

Дистанция велопробега солидарности составляет 11 километров или два круга по трассе Бикерниеки, начало в 18:30. Участие в велопробеге бесплатное, требуется предварительная регистрация (до 7 июля).



"Наша задача — объединить профессиональных велосипедисток и всех женщин, которые катаются на велосипеде для отдыха и удовольствия. Мы будем рады видеть в заезде женщин разных поколений, а также приглашаем женские команды из трудовых коллективов", — говорит Света Дреймане, руководитель Latvian Cycling Girls. Самая успешная команда получит специальный приз.