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В июле в Риге пройдет велопробег женской солидарности

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Женский велоклуб Latvia Cycling Girls в сотрудничестве с FeelFree.lv и Латвийской федерацией велоспорта организует второй Liv Women's Cycling Day 9 июля на трассе Бикерниеки в Риге. Главным событием станет женский велопробег солидарности для велосипедисток всех возрастов, независимо от опыта и физической подготовки.

Дистанция велопробега солидарности составляет 11 километров или два круга по трассе Бикерниеки, начало в 18:30. Участие в велопробеге бесплатное, требуется предварительная регистрация (до 7 июля). 

"Наша задача — объединить профессиональных велосипедисток и всех женщин, которые катаются на велосипеде для отдыха и удовольствия. Мы будем рады видеть в заезде женщин разных поколений, а также приглашаем женские команды из трудовых коллективов", — говорит Света Дреймане, руководитель Latvian Cycling Girls. Самая успешная команда получит специальный приз.

Для участников заездов солидарности обязательны велосипедные шлемы, дресс-код  (розовая одежда или аксессуары) - не обязателен. В мероприятии могут принять участие и болельщики.

Аналогичное мероприятие уже проводилось летом 2024 года, собрав сотни энтузиасток велоспорта.
 

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