Сборная Португалии выиграла Лигу наций

Встреча прошла в Мюнхене. Сборная Португалии победила Испанию в серии пенальти со счетом 5:3. Основное и дополнительное время матча не выявили победителя - 2:2.

Забитыми мячами в основное время в составе сборной Португалии отметились Нуну Мендеш (26-я минута) и Криштиану Роналду (61). У испанцев отличились Мартин Субименди (21) и Микель Оярсабаль (45).

В матче за третье место сборная Франции обыграла сборную Германии (2:0). В составе сборной Франции голами отметились Килиан Мбаппе и Майкл Олисе. Сборная Франции впервые завоевала бронзовые медали Лиги наций. В 2021 году команда Дидье Дешама выиграла золото.

Сборная Португалии во второй раз выиграла Лигу наций. До этого португальцы становились победителем турнира в первом его розыгрыше - в 2019 году. Сборная Португалии первой в истории турнира смогла дважды завоевать чемпионский титул.

Испанские футболисты трижды подряд сыграли в финале Лиги наций. В 2021 году они проиграли в решающем матче турнира команде Франции (1:2), в 2023-м победили сборную Хорватии (0:0, 5:4 после серии пенальти).