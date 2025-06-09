ВИДЕО Эменике из "Елгавы" забил самый красивый гол в "Вирслиге" в мае

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На звание самого красивого гола в мае претендовали шесть футболистов. Эменике набрал 33% голосов.

20-летний нигерийский нападающий помог "Елгаве" сыграть вничью 2:2 с чемпионом Латвии RFS. На 76-й минуте игры Эменике красиво переиграл соперников и мощным ударом отправил мяч в верхний угол ворот, сделав счет 1:0.