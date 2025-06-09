Власти Эстонии хотели допросить футболиста сборной Израиля из-за слов о России

Даса ответил: "Я считаю себя порядочным человеком. Я очень благодарен за годы, проведенные в России как футболист. Ко мне относились там как к профессиональному игроку и доброжелательно – как к человеку. В конечном счете это не имеет отношения к политике".

"Мне также приходится сталкиваться с ситуацией, когда мне задают вопросы о том, как играть в Израиле. Я сам из Израиля и горжусь тем, что как израильтянин выступаю в России. Я благодарен своему клубу за то, что ко мне относились как к отличному спортсмену. Это всё, давайте перейдем к следующему вопросу", – сказал Даса.

Встреча не состоялась

Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару сообщил ERR, что полицейские хотели задать футболисту дополнительные вопросы и для этого была согласована встреча в их отеле, но когда стражи порядка прибыли на место, оказалось, что капитан израильской команды неожиданно ушел на тренировку и его уже нет в отеле.

"Мы не отправились за ним на тренировку, поэтому поговорить с ним так и не удалось", - сказал Ару.

Во время самого матча болельщики вывесили на трибунах баннер с фамилией Дасы, где первую букву заменял логотип "Динамо", с которого "капала кровь". Однако вскоре этот баннер убрали по требованию представителя Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).