Депутатами в Марупе стали двое бывших хоккеистов сборной Латвии

В Марупскую краевую думу избраны два хоккеиста, которые бок о бок выступали за сборную Латвии. Олег Сорокин представляет Национальное объединение, а Родриго Лавиньш - Латвийскую партию зеленых.
Олег Сорокин, которому сейчас 51 год, начал работать тренером в 2014 году. Он возглавлял латвийский клуб MOGO, который под его руководством становился чемпионом Латвии. С 2018 года он тренирует молодёжную сборную Латвии (U-18).
В качестве игрока Сорокин семь лет защищал цвета латвийской сборной на чемпионатах мира и на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити. В общей сложности в составе национальной команды Сорокин провел 108 игр, отметившись шестью голами и 28 передачами.
50-летний Родриго Лавиньш является рекордсменом сборной Латвии - он сыграл в 226 матчах за национальную команды и этот рекорд будет сложно повторить в ближайшие годы.
Лавиньш сыграл за сборную Латвии в первом матче после восстановления независимости 7 ноября 1992 года, когда Латвия встречалась с Литвой в отборочном турнире чемпионата мира, а его последний матч состоялся 20 мая 2014 года на чемпионате мира в Минске против Швейцарии.
За почти 22 года Родриго Лавиньш принял участие в трех Олимпийских играх и 14 чемпионатах мира.
После завершения игровой карьеры в 2015 году Родриго Лавиньш занялся тренерской деятельностью, а также основал собственную хоккейную школу и хоккейный клуб Baltu Vilki. Сейчас за сборную Латвии выступает старший сын Родриго Лавиньша Мартин Лавиньш.
На выборах в Марупскую краевую думу Сорокин и Лавиньш баллотировались под четвёртым номером от своих партий.
По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах в Марупском крае наибольшую поддержку получила партия "Для развития Латвии", которая до сих пор находилась в оппозиции.
"Для развития Латвии" во главе с нынешним депутатом думы, оппозиционером Айваром Оситисом, получила 29,42% голосов (6 мест), в то время как список "Латвийское объединение регионов" во главе с нынешним мэром Марупе Андрееем Энце набрал чуть менее 20,88% голосов (5 мест).
Всего в Марупскую думу были избраны представители семи списков. Латвийская партия зеленых получила три места в думе, Национальное объединение - два, а общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей", партия "Латвия на первом месте" "Новое единство" - по одному депутатскому мандату.
Всего в Марупскую думу необходимо избрать 19 депутатов, поэтому для получения власти необходимо будет сформировать коалицию.
После минувших выборов изменился состав почти половины депутатов Марупской думы, поскольку девять действующих депутатов не получили достаточной поддержки на выборах или не участвовали в них.
Из 24 663 имеющих право голоса избирателей Марупского края в выборах приняли участие 13 024 избирателя, или 52,81%.
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