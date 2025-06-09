Депутатами в Марупе стали двое бывших хоккеистов сборной Латвии

На выборах в Марупскую краевую думу Сорокин и Лавиньш баллотировались под четвёртым номером от своих партий.

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах в Марупском крае наибольшую поддержку получила партия "Для развития Латвии", которая до сих пор находилась в оппозиции.

"Для развития Латвии" во главе с нынешним депутатом думы, оппозиционером Айваром Оситисом, получила 29,42% голосов (6 мест), в то время как список "Латвийское объединение регионов" во главе с нынешним мэром Марупе Андрееем Энце набрал чуть менее 20,88% голосов (5 мест).

Всего в Марупскую думу были избраны представители семи списков. Латвийская партия зеленых получила три места в думе, Национальное объединение - два, а общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей", партия "Латвия на первом месте" "Новое единство" - по одному депутатскому мандату.

Всего в Марупскую думу необходимо избрать 19 депутатов, поэтому для получения власти необходимо будет сформировать коалицию.

После минувших выборов изменился состав почти половины депутатов Марупской думы, поскольку девять действующих депутатов не получили достаточной поддержки на выборах или не участвовали в них.

Из 24 663 имеющих право голоса избирателей Марупского края в выборах приняли участие 13 024 избирателя, или 52,81%.