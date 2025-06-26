Банк Латвии приостановил деятельность фирмы по обмену валюты

Комитет надзора Банка Латвии принял решение с 27 июня приостановить предоставление валютных услуг компанией Dikas.

Этим решением предприятию Dikas также были предписаны юридические обязательства: в установленные сроки устранить нарушения, связанные с несоблюдением нормативных требований по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NILLTPF), а также управления санкционными рисками.

Нарушения в деятельности зарегистрированной в Резекне компании Dikas были выявлены в ходе выездной проверки Банка Латвии.

После проверки компания не продемонстрировала активных и целенаправленных действий по устранению нарушений.

Учитывая, что нарушения, связанные с выполнением требований по предотвращению NILLTPF, включая случаи с наличными деньгами и разовыми операциями, совершаемыми неидентифицированными лицами, до сих пор не устранены, Комитет надзора Банка Латвии принял решение приостановить деятельность Dikas и установил сроки, в течение которых компания, осуществляющая валютные операции, должна устранить выявленные нарушения.

По истечении установленных сроков Банк Латвии оценит актуальную ситуацию, и Комитет надзора примет решение о дальнейших мерах.

Принятое решение может быть обжаловано в Совете Банка Латвии в течение одного месяца с момента его вступления в силу.

Компания Dikas работает в финансовом секторе с 1999 года, и в 2020 году она уже была наказана за нарушение нормативов по предотвращению NILLTPF. Тогда Банк Латвии применил к ней санкции и установил юридические обязанности.

Согласно информации базы данных Firmas.lv, оборот Dikas в финансовом году, продолжавшемся с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года, составил 116 450 евро, а прибыль 13 670 евро.

Компания зарегистрирована в 1999 году, ее уставной капитал составляет 19 916 евро.