Перед футбольным матчем Латвия - Албания полиция ограничит доступ к памятнику Свободы

Ожидается, что квалификационный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Латвии и Албании, который пройдет 10 июня, посетят около 500 албанских болельщиков, а полиция частично ограничит доступ к памятнику Свободы, сообщили журналистам в понедельник представители Госполиции и Латвийской федерации футбола.
Специалист по безопасности Латвийской федерации футбола Константин Рубин сообщил, что на игре ожидается около 450-500 албанских болельщиков и в сотрудничестве с полицией организация готовится обеспечить проведение матча без каких-либо инцидентов.
Федерация рассматривает игру против Албании не только как разовое мероприятие, но и как подготовку к осени, когда вначале сборная Латвии в сентябре сыграет против Сербии, а в октябре ожидается, что около 2400 английских болельщиков приедут болеть за свою страну.
Начальник Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевиц сообщил, что во вторник, 10 июня, площадь Свободы будет частично закрыта в соответствии с распоряжением исполнительного директора самоуправления и мероприятия для болельщиков возле памятника Свободы будут запрещены.
"С помощью ограждений памятник будет частично закрыт, но одновременно люди смогут его посетить. В случае угроз или правонарушений полиция примет решение о полном закрытии площади", - подчеркнул Стальгевиц.
Представитель полиции отметил, что правоохранители многому учатся, поскольку осенью ожидаются более серьезные вызовы. Также в центре города сотрудники Государственной и Рижской муниципальной полиции будут работать в усиленном режиме в соответствии с подготовленным планом, чтобы не допустить правонарушений.
Как уже сообщалось, в четверг вечером болельщики нидерландского "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги. Тогда полиция подверглась критике со стороны части общества.
Матч между Латвией и Албанией пройдет во вторник на стадионе "Сконто".
В предыдущих матчах отбора сборная Латвии начала квалификацию чемпионата мира с победы над Андоррой со счетом 1:0 и поражения от Англии 0:3. В свою очередь, Албания проиграла Англии 0:2, победила Андорру 3:0, а в субботу сыграла вничью 0:0 с Сербией.
В группе K Англия набрала девять очков в трех матчах, Албания в трех играх набрала четыре очка, у Латвии после двух матчей три очка. Сербия набрала одно очко в одной игре, а Андорра после трех встреч остается без очков.
Финальный турнир чемпионата мира пройдет в июне и июле 2026 года в Канаде, Мексике и США.
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