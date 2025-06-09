Перед футбольным матчем Латвия - Албания полиция ограничит доступ к памятнику Свободы

Специалист по безопасности Латвийской федерации футбола Константин Рубин сообщил, что на игре ожидается около 450-500 албанских болельщиков и в сотрудничестве с полицией организация готовится обеспечить проведение матча без каких-либо инцидентов.

Федерация рассматривает игру против Албании не только как разовое мероприятие, но и как подготовку к осени, когда вначале сборная Латвии в сентябре сыграет против Сербии, а в октябре ожидается, что около 2400 английских болельщиков приедут болеть за свою страну.



Начальник Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевиц сообщил, что во вторник, 10 июня, площадь Свободы будет частично закрыта в соответствии с распоряжением исполнительного директора самоуправления и мероприятия для болельщиков возле памятника Свободы будут запрещены.

"С помощью ограждений памятник будет частично закрыт, но одновременно люди смогут его посетить. В случае угроз или правонарушений полиция примет решение о полном закрытии площади", - подчеркнул Стальгевиц.