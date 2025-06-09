Пляжный волейболист Самойлов завершает профессиональную спортивную карьеру

Опытный пляжный волейболист завершит свою профессиональную карьеру на турнире BPT Challenge в конце июня. Самойлов отметил, что решил провести свой последний турнир BPT в польском городе Старе-Яблонки, потому что именно там он выступал на своем первом турнире BPT с Мартиньшем Плявиньшем в 2005 году.

"Мы одержали одну победу в борьбе за национальные квоты Латвии, выиграли три квалификационных матча, а в первом матче основного турнира мы играли с олимпийским чемпионом 2012 года Йонасом Рекерманисом и Маркусом Дикманисом, которые были первыми в мире, а у нас даже не было рейтинга. После 20 лет на площадке это будет мой последний турнир BPT", - признался Самойлов в разговоре с LVF.

Хотя по мировому рейтингу он не может принять участие в этом турнире, волейболисту удалось получить специальное приглашение от организаторов с помощью Международной федерации волейбола (FIVB)

"Трибуны там всегда были заполнены латвийскими болельщиками и была мощная поддержка. Я думаю, что это правильное место для завершения моей профессиональной карьеры", — сказал Самойлов, но добавил, что мог бы сыграть и в других турнирах.

Между тем, в эти выходные Самойлов будет играть в паре с Густавом Аузиньшем на турнире Futures в Юрмале.

В прошлое воскресенье Александр и Михаил Самойловы выиграли первый этап чемпионата Латвии по пляжному волейболу в Майори, обыграв в финале фаворитов турнира Мартиньша Плявиньша и Кристиан Фокерота со счетом 2-1.

Турнир с призовым фондом 20 000 евро пройдет на пляже Майори с 12 по 15 июня.