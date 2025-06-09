В Старой Риге вылилось несколько кубометров бетона

В связи с инцидентом компания Būvniecība 3a проводит промывку канализационных сетей, а предприятие Rīgas ūdens займется инспекцией сетей, чтобы оценить последствия и выяснить, необходимы ли дополнительные меры по очистке системы.

Несчастный случай произошел во время работ, которые ведутся в Доме Вагнера. Смесь воды и остатков бетона растеклась от здания на улице Вагнера, 4 до улицы Калькю.

Председатель правления Рижского общества Рихарда Вагнера (RRVB) Марис Гайлис заявил, что подобные аварии иногда случаются, но на данный момент их последствия уже практически устранены.

По словам Гайлиса, причиной аварии стала машина одного из субподрядчиков строительной компании, которая несколько раз в день вывозит отработанную жидкость после буровых работ.

Гайлис добавил, что RRVB застраховало строительные работы, поэтому, если будут наложены штрафы или потребуются дополнительные расходы, их покроет страховая компания.