В центре Риги предложили ввести плату за въезд автомобилей

Второй, или базовый сценарий, предполагает в 2027 году ввести дифференцированную плату за въезд для легковых автомобилей на дизельном топливе, а также для грузовиков, выпущенных до 2007 года.

Третий, наиболее амбициозный сценарий, предлагает в 2027 году ввести дифференцированную плату за въезд для всех легковых автомобилей, независимо от типа топлива, а также для грузовиков, выпущенных до 2016 года.

Говоря о возможностях контроля за соблюдением правил зоны низких выбросов, Леоск отметил, что предлагается использовать автоматические камеры для считывания автомобильных номеров. Номер машины будет считываться при въезде в зону, после чего система сравнит его с базой данных, чтобы определить уровень выбросов данного транспортного средства, а также наличие для него каких-либо льгот или исключений.

Если автомобиль соответствует нормам, въезд будет бесплатным. В случае несоответствия нормам система проверит, оплачена ли плата за въезд. Если оплата произведена, водитель сможет продолжить поездку. Если же оплата не была произведена, владельцу авто будет направлено уведомление о нарушении с соответствующим штрафом, но поездку при этом можно будет продолжить.

Планируется, что зона низких выбросов в полноценном режиме начнет действовать во второй половине 2028 года.

Цель создания зоны низких выбросов - добиться того, чтобы к 2030 году в центре Риги не было ни одного дня с превышением нормативов загрязнения воздуха. Создание такой зоны должно снизить загрязнение воздуха, уменьшить шум от транспорта, повысить безопасность движения, а также увеличить число горожан, пользующихся более экологичным транспортом.