В центре Риги предложили ввести плату за въезд автомобилей

Зону низких выбросов в Риге планируют создать в Старом городе, центральной части города до железнодорожного кольца, а также в районе от Центрального рынка до улицы Лачплеша, где будет ограничено движение автомобилей, сообщил на презентации в понедельник старший консультант компании SIA Ernst & Young Baltic Оскар Леоск.
Для организации зоны низких выбросов предложено несколько сценариев, в основе которых - введение в течение нескольких лет платы за въезд в центр столицы в более широкой или узкой зоне.
В понедельник Департамент городского развития Рижской думы совместно с экспертами SIA Ernst & Young Baltic представил уже проделанную работу для введения зоны низких выбросов в Риге до конца 2027 года.
Зона низких выбросов - это территория, на которой проводится реорганизация транспортной системы с целью снижения загрязнения окружающей среды и изменения транспортных привычек общества.
Как пояснил руководитель проекта зоны низких выбросов Департамента городского развития Анджей Степанчук, создание такой зоны поможет городу "сократить загрязнение воздуха, вызванное транспортом, способствовать здоровому образу жизни, а также сделать городскую среду безопаснее, тише и доступнее для всех".
Леоск предлагает самоуправлению выбрать один из трех сценариев. Первый, или нулевой сценарий, предполагает оставить все без изменений, что приведет к более быстрому росту числа зарегистрированных автомобилей, медленному обновлению среднего возраста автопарка, усилению проблемы нехватки парковочных мест, особенно в центре, а также большему числу дней, когда будут превышаться допустимые нормы качества воздуха.
Второй, или базовый сценарий, предполагает в 2027 году ввести дифференцированную плату за въезд для легковых автомобилей на дизельном топливе, а также для грузовиков, выпущенных до 2007 года.
Третий, наиболее амбициозный сценарий, предлагает в 2027 году ввести дифференцированную плату за въезд для всех легковых автомобилей, независимо от типа топлива, а также для грузовиков, выпущенных до 2016 года.
Говоря о возможностях контроля за соблюдением правил зоны низких выбросов, Леоск отметил, что предлагается использовать автоматические камеры для считывания автомобильных номеров. Номер машины будет считываться при въезде в зону, после чего система сравнит его с базой данных, чтобы определить уровень выбросов данного транспортного средства, а также наличие для него каких-либо льгот или исключений.
Если автомобиль соответствует нормам, въезд будет бесплатным. В случае несоответствия нормам система проверит, оплачена ли плата за въезд. Если оплата произведена, водитель сможет продолжить поездку. Если же оплата не была произведена, владельцу авто будет направлено уведомление о нарушении с соответствующим штрафом, но поездку при этом можно будет продолжить.
Планируется, что зона низких выбросов в полноценном режиме начнет действовать во второй половине 2028 года.
Цель создания зоны низких выбросов - добиться того, чтобы к 2030 году в центре Риги не было ни одного дня с превышением нормативов загрязнения воздуха. Создание такой зоны должно снизить загрязнение воздуха, уменьшить шум от транспорта, повысить безопасность движения, а также увеличить число горожан, пользующихся более экологичным транспортом.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!