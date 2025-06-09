Среднестатистический депутат нового созыва - образованный мужчина средних лет

Большинство избранных на муниципальных выборах депутатов имеют высшее образование, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.
Почти у 88% избранных депутатов есть высшее образование, чуть более 12% - среднее, и лишь один депутат избран с основным образованием.
Средний возраст избранных депутатов - около 50 лет. Старшему из избранных - 83 года, а самому молодому - 21 год. Среди депутатов преобладают мужчины - 71,3%, женщин избрано 28,7%.
Абсолютное большинство избранных депутатов - 86,6% или 633 человека - латыши. Среди остальных - русские (3,6% или 26 человек), поляки (1% или семь человек), а также белорусы, литовцы и украинцы - по три депутата (по 0,4%).
Кроме того, в число избранных попали по одному представителю от еврейской, грузинской и ливской общин (каждый - по 0,1%), а также двое немцев (0,3%). 51 избранный депутат (7%) не указал свою национальность.
Большинство кандидатов обосновали свое выдвижение задекларированным местом жительства, что является наиболее распространённой причиной. Однако некоторые указали сразу несколько факторов: например, место жительства вместе с местом работы или даже три критерия одновременно - место жительства, место работы и наличие недвижимости. Наименьшее число кандидатов обосновали свое выдвижение одновременно местом работы и наличием недвижимости.
Всего в латвийские самоуправления избран 731 депутат, а на выборах были зарегистрированы 207 списков кандидатов.
Все муниципальные избирательные комиссии уже сообщили ЦИК, что результаты выборов утверждены.
Если какая-либо партия или кандидат захотят оспорить результаты выборов, сделать это можно в течение трех рабочих дней, обратившись в ЦИК. Таким образом, оспорить результаты можно до конца рабочего дня среды.
Представитель ЦИК Андрей Вайварс пояснил, что избранный муниципальный депутат вправе отказаться от мандата, однако для этого он обязан сначала принять его и лишь затем сложить полномочия.
Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивший в субботу и в ночь на воскресенье, сопровождался техническими проблемами. С неполадками участковые избирательные комиссии столкнулись и в ходе предварительного голосования на неделе перед выборами.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич указал, что в организации выборов провалились как ЦИК, так и Государственное агентство цифрового развития (VDAA), в связи с чем следует оценить ответственность должностных лиц.
Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы сообщил журналистам, что пока служебная проверка в связи с проблемами подсчета голосов не начата, так как сначала необходимо собрать всю доступную информацию о произошедшем.
Тем временем министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") в понедельник сообщила, что в связи с техническими проблемами выборов временно отстраняет от должности директора VDAA Йорена Лиопу.
Сам Лиопа в понедельник заявил, что в данный момент следует переосмыслить подход к реализации проектов такого уровня. "Оценивать действия министра не входит в мою компетенцию", — сказал Лиопа в ответ на вопрос о том, не считает ли он решение министра поспешным.
В специальном выпуске новостей TV3 и программы Nekā personīga в воскресенье, 8 июня, Лиопа указал, что ему было бы преждевременно брать на себя ответственность за технические проблемы в ночь выборов.
Параллельно VDAA начала подробную проверку на всех уровнях ответственности агентства - от сотрудников, непосредственно отвечавших за избирательную систему, до разработчиков и аудиторов, чтобы выяснить причины замедления сканирования бюллетеней, подтвердили в агентстве.
Глава ЦИК Кристине Саулите считает, что ЦИК сделала все возможное для успешного проведения выборов. "Если бы была хотя бы малейшая индикация того, что системы не готовы или что-либо может не сработать, ответственные лица сразу приняли бы решение подсчитывать голоса вручную", - сказала Саулите.
Она также подчеркнула, что у нее нет никаких сомнений в достоверности результатов выборов. "Реальность такова, что выборы состоялись, результаты подсчитаны и являются корректными", - заявила Саулите.
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