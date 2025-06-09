Среднестатистический депутат нового созыва - образованный мужчина средних лет

Все муниципальные избирательные комиссии уже сообщили ЦИК, что результаты выборов утверждены.

Если какая-либо партия или кандидат захотят оспорить результаты выборов, сделать это можно в течение трех рабочих дней, обратившись в ЦИК. Таким образом, оспорить результаты можно до конца рабочего дня среды.

Представитель ЦИК Андрей Вайварс пояснил, что избранный муниципальный депутат вправе отказаться от мандата, однако для этого он обязан сначала принять его и лишь затем сложить полномочия.

Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивший в субботу и в ночь на воскресенье, сопровождался техническими проблемами. С неполадками участковые избирательные комиссии столкнулись и в ходе предварительного голосования на неделе перед выборами.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич указал, что в организации выборов провалились как ЦИК, так и Государственное агентство цифрового развития (VDAA), в связи с чем следует оценить ответственность должностных лиц.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс в понедельник после заседания межведомственной рабочей группы сообщил журналистам, что пока служебная проверка в связи с проблемами подсчета голосов не начата, так как сначала необходимо собрать всю доступную информацию о произошедшем.

Тем временем министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") в понедельник сообщила, что в связи с техническими проблемами выборов временно отстраняет от должности директора VDAA Йорена Лиопу.

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