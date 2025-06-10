Беспорядки в Лос-Анджелесе: как они начались из-за слухов, почему Трамп ввел Национальную гвардию и что происходит сейчас

Еще одна акция протеста в центре Лос-Анджелеса в субботу вечером собрала около 60 человек. В ходе беспорядков демонстранты подожгли автомобиль и разграбили несколько магазинов.

Федеральные власти решили, что беспорядки угрожают всему Лос-Анджелесу, тем более что протесты не утихали.

По сообщениям, в течение дня полиция также применяла «нелетальные» средства, в частности, резиновые пули. От одной из них пострадал корреспондент австралийского телеканала Channel Nine, от другой — освещавший беспорядки британский фотограф, которого пришлось оперировать.

Полиция Лос-Анджелеса сочла, что протесты были в основном мирными: местные власти посчитали, что могут справиться с беспорядками и насилием своими силами.

Однако в Белом доме заявили, что агенты иммиграционной службы подвергались нападениям и получали травмы, а местные правоохранительные органы слишком медленно реагировали на ситуацию.

В субботу президент Дональд Трамп, ранее не раз говоривший, что не будет терпеть «беззаконие левых» на улицах Америки, воспользовался своими полномочиями и направил в город две тысячи солдат Национальной гвардии Калифорнии.

Это крайне неординарный шаг, поскольку обычно подобные действия должен санкционировать губернатор штата. Ситуация усугубляется тем, что губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом, категорически возражал против применения нацгвардии.

Воскресенье

В воскресенье служащие Национальной гвардии начали прибывать в Лос-Анджелес и размещаться у Федерального здания в центре города.