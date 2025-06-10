Стало известно, сколько прошлогодних призывников СГО останется на профессиональной службе

В четверг, 12 июня, на военной базе в Адажи в присутствии родственников состоится церемония выпуска солдат СГО, которые начали службу в июле прошлого года, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах.

Летом 2024 года в Адажи начали службу 436 солдат СГО. 306 из них завершат службу и станут резервистами Национальных вооруженных сил, 120 станут профессиональными солдатами, 10 солдат будут отправлены в отставку по состоянию здоровья.

Церемония начнется в 14:30, в ней примут участие министр обороны Андрис Спрудс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспар Пуданс, командир механизированной пехотной бригады сухопутных войск полковник Оскар Кудлис и родственники солдат СГО.

Во время мероприятия будут вручены награды и памятные монеты. Эту традицию после первого выпуска призывников СГО завела Механизированная пехотная бригада Сухопутных войск: памятные монеты вручаются солдатам, которые успешно прошли 11-месячный срок службы или заключили контракт на профессиональную работу в армии во время службы в СГО.