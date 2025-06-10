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Комиссия Сейма не будет оценивать скандальное поведение Росликова

Алексей Росликов.

В связи с тем, что лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов со вторника, 10 июня, потерял свое место в Сейме, Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям отменила запланированное на среду, 11 июня, рассмотрение заявлений ряда депутатов по поводу высказываний и грубых жестов Росликова на заседании парламента.

Росликов лишился мандата в Сейме после того, как был избран в Рижскую думу.

С заявлением на лидера "Стабильности!" в комиссию обратились руководитель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц, а также спикер Сейма Дайга Миериня.

Как сообщалось, на прошлой неделе Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации", Росликов с трибуны Сейма заговорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. Также в конце своего выступления он показал грубый жест.

Оппозиционные депутаты от "Объединенного списка" обратились в Госполицию с просьбой привлечь политика к ответственности.

Служба государственной безопасности (VDD) в понедельник, 9 июня, начала уголовный процесс против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти. Уголовный процесс был начат после того, как служба оценила последние высказывания Росликова на заседании Сейма и другие его действия в последнее время.

В VDD отметили, что уже неоднократно вели с Росликовым профилактические беседы, предупреждая об уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений.

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