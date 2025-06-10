"Расскажу обо всем хаосе этой ночи". История сотрудницы избирательного участка

К 22:53 мы успешно пересчитали конверты, проверили поврежденные и недействительные, развернули сложенные "оригами" бюллетени (легче было напечатать новые, более крупные бюллетени, которые людям приходилось складывать в 4 или больше раз, а членам комиссии - разворачивать их, чем изготовить более крупные конверты...), потом рассортировали бюллетени по партиям и дважды пересчитали и проверили общее количество. Готовы начать сканирование в систему, которая была открыта в течение дня, потому что в этом году нужно использовать систему, которую можно запустить только на уровне BIOS (не вдаваясь в подробности - это довольно сложно и не каждому под силу). Однако приходит новость, что для начала сканирования необходимо встать в очередь и ждать! Возникает недоразумение - у нас открыт SKENIS (система), но нам не разрешают им пользоваться? Почему? Мое предположение: потому что все им пользуются и он барахлит? Ведь неделю назад во время генеральной проверки система тоже не работала идеально.