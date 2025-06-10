Спецслужбы проверяют подозрительные действия на местных выборах

В большинстве случаев проверки VDD не подтвердили фактов незаконных действий, однако сейчас служба в пределах своей компетенции оказывает поддержку Государственной полиции в расследовании шести уголовных процессов, начатых в день выборов. Ранее агентство LETA сообщало, что благодаря сотрудничеству двух ведомств в день выборов было возбуждено шесть уголовных дел по подозрениям в намеренном препятствовании реализации гражданами их избирательных прав.

Поскольку уголовные процессы в настоящее время находятся в производстве Государственной полиции, VDD дополнительных комментариев не предоставляет. Государственная полиция также отказалась комментировать ситуацию агентству LETA.

VDD продолжает проверять некоторые сигналы, полученные в день выборов и после них, в том числе совместно с Государственной полицией. Высока вероятность, что, как и в предыдущие годы, служба продолжит получать информацию о возможных нарушениях.