Спецслужбы проверяют подозрительные действия на местных выборах

Государственная служба безопасности (VDD) на данный момент получила 95 так называемых сигналов о возможных противоправных действиях, влияющих на ход и результаты муниципальных выборов, сообщили агентству LETA в ведомстве.
В большинстве случаев проверки VDD не подтвердили фактов незаконных действий, однако сейчас служба в пределах своей компетенции оказывает поддержку Государственной полиции в расследовании шести уголовных процессов, начатых в день выборов. Ранее агентство LETA сообщало, что благодаря сотрудничеству двух ведомств в день выборов было возбуждено шесть уголовных дел по подозрениям в намеренном препятствовании реализации гражданами их избирательных прав.
Поскольку уголовные процессы в настоящее время находятся в производстве Государственной полиции, VDD дополнительных комментариев не предоставляет. Государственная полиция также отказалась комментировать ситуацию агентству LETA.
VDD продолжает проверять некоторые сигналы, полученные в день выборов и после них, в том числе совместно с Государственной полицией. Высока вероятность, что, как и в предыдущие годы, служба продолжит получать информацию о возможных нарушениях.
Большинство поступивших сигналов связаны с подозрениями в подкупе избирателей и иных противоправных способах влияния на голосование. Также служба получила сведения о возможных нарушениях установленного порядка на отдельных избирательных участках. Выявленные нарушения оперативно устранялись при содействии избирательных комиссий участков и были оценены как несущественные, не повлиявшие на ход выборов.
Кроме того, VDD получила 26 сообщений о возможных нарушениях, рассмотрение которых относится к компетенции других учреждений. Полученная информация согласно юрисдикции была направлена в Государственную полицию и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Во время муниципальных выборов VDD не выявила прямых попыток со стороны России или других враждебных Латвии государств незаконно вмешаться в проведение выборов или повлиять на их результаты.
Ранее сообщалось, что одно из уголовных дел возбуждено в связи со случаем в Риебини Прейльского края, где один человек проголосовал дважды, воспользовавшись документами, удостоверяющими личность другого лица. Этот человек был задержан.
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