Сборная Латвии по футболу сыграла вничью с Албанией в отборе на чемпионат мира

Матч прошёл на рижском стадионе "Сконто" и завершился со счётом 1:1.

Латвийские футболисты могли открыть счёт на 21-й минуте, когда за нарушение правил на Владиславе Гутковском в ворота гостей был назначен 11-метровый удар. К "точке" подошёл Янис Икауниекс, но с его ударом справился вратарь албанцев Томас Стракоша.

Оба мяча в этой встрече забил латвийский защитник Антоний Черномордый - на 29-й минуте игрок "Риги" отправил мяч в собственные ворота, а в конце первого тайма Черномордый сравнял счёт, отличившись головой после розыгрыша углового.

Отметим, что на матче присутствовало 6083 зрителей.

Напомним, сборная Латвии стартовала в отборе на чемпионат мира с выезной победы над командой Андорры (1:0), а затем на стадионе "Уэмбли" в Лондоне уступила Англии со счётом 0:3.

В данный момент группу К возглавляет Англия (9 очков), затем идут Албания (5), Сербия (4), Латвия (4) и Андорра (0).

6 сентября этого года в рамках отборочного турнира на чемпионата мира сборная Латвии дома сыграет с Сербией, а три дня спустя проведёт выездную игру с Албанией. 11 и 14 октября Латвия проведет два домашних матча на стадионе "Даугава" в Риге против Андорры и Англии.