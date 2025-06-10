Минздрав пока "частично готов" к чрезвычайным ситуациям и катастрофам

Министерство здравоохранения (VM) на данный момент лишь "частично готово" реагировать на природные катастрофы, чрезвычайные ситуации и медицинские кризисы, поэтому над этим вопросом продолжается активная работа, сообщили во вторник, 10 июня, представители ведомства на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.
В VM уточнили, что 25 или 26 июня будет рассмотрен информационный доклад о стратегическом обеспечении доступности медикаментов в кризисных ситуациях, после чего его направят на согласование и утверждение в Кабинет министров.
Сейчас благодаря перераспределению средств и поддержке МВД ситуация с запасами медикаментов в целом хорошая. Финансирование имеется, и лекарства постепенно закупаются в достаточных объемах согласно заключенным договорам.
Полную сумму, запрашиваемую на эти цели, VM раскрыть не может из-за ее статуса информации с ограниченным доступом, однако в министерстве заверили, что сумма "достаточно велика".
Представители аптечной отрасли и первичного здравоохранения отметили, что в плане готовности к чрезвычайным ситуациям предстоит еще много работы.
На проблемы указал и представитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (LLĢĀA) Айнис Дзалбс.
"Сейчас в планах основной акцент делается на стационарный этап, хотя именно в критических ситуациях в больницы обратится меньше людей, чем в учреждения первичного здравоохранения", - отметил Дзалбс.
По его мнению, первичная медицинская помощь в Латвии вообще не готова к катастрофам или кризисам.
Представители первичного звена должны знать порядок действий и алгоритм на случай кризисов, однако единого алгоритма пока нет, подчеркнул Дзалбс.
Также важно обеспечить независимость семейных врачей от электроснабжения. Дзалбс отметил, что достаточно наводнения или бури, чтобы практики семейных врачей оказались парализованы. Уже сейчас следует обеспечить врачей определенными товарами, чтобы они были готовы не только к военным, но и к другим кризисам.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей лекарств Райна Дурея-Домбровска сообщила, что в прошлом году состоялось несколько обсуждений о возможности производства критически важных лекарств в Латвии, однако пока был представлен лишь один информационный доклад на эту тему.
Председатель Ассоциации аптек Агнесе Ритене подчеркнула необходимость четкого плана размещения аптек, особенно в регионах, где фармацевт часто является ближайшим медицинским консультантом для жителей. Она отметила, что сейчас в аптеках нет значительных запасов медикаментов и нужно уточнить, каким должен быть их объем.
Член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Либкенс отметил, что недостаточно информации о том, каким аптекам и что необходимо поставлять, а также о способах хранения медикаментов.
Либкенс также выразил сомнения в том, что, за исключением вопроса резервов медикаментов, остальные разделы плана готовности к чрезвычайным ситуациям будут доработаны в этом году.
Представители VM отвергли претензии аптечной отрасли о недостаточном общении и обмене информацией, заявив, что встреч было достаточно много.
Однако, как заметил глава комиссии Андрис Берзиньш (СЗК), встречи могут проходить и сто раз, но комиссия ждет конкретных результатов.
Руководитель службы аптек Рижской Восточной клинической университетской больницы Лайла Эглите сообщила, что уже сейчас в больницах существуют логистические проблемы, например, с обеспечением инфузионными растворами, за объемы которых приходится бороться.
В будущем при подготовке к чрезвычайным ситуациям необходимо учитывать, что хранение растворов физически займет много места.
"Объем растворов может быть сопоставим с целым озером Гайльэзерс. Куда мы их поместим?" - спросила Эглите.
Парламентский секретарь VM Даце Клявиня объяснила, что сфера здравоохранения является важной частью оборонной системы, но "не все это слышат".
Она признала, что министерство постоянно сталкивается с нехваткой финансирования в текущей работе.
Клявиня заверила, что VM делает все возможное, сотрудничая и с Министерством обороны (AM), но добавила: "Я не могу уверенно сказать, что деньги будут и что их хватит на все".
Депутат Ингрида Цирцене ("Новое Единство") предложила сразу после рассмотрения информационного доклада VM принять конкретный план действий по усилению готовности, уменьшив бюрократические процедуры.
Она также подчеркнула, что если вопросы здравоохранения как части безопасности остаются неясными, необходимо встретиться с Госканцелярией и убедить ее в обратном.
Парламентский секретарь AM Лиене Гатере напомнила, что Министерство обороны отвечает за поддержку и контроль критической инфраструктуры и услуг.
По ее мнению, необходимо значительно расширить критическую инфраструктуру категории D, включая разработку плана аптечной сети.
"Потребностей много, и правительству предстоит принять решение, что именно поддерживать в области внутренней безопасности", - отметила Гатере.
Она подчеркнула, что приоритетом AM являются стратегические цели НАТО и военные потребности, которые определены альянсом.
"У каждого министерства свои задачи, и оборонное ведомство не может финансировать готовность всех остальных", - сказала Гатере.
В Латвии существуют три уровня создания резервов лекарств: индивидуальный (домашние аптечки), уровень учреждений и государственные материальные резервы.
В прошлом году Кабмин выделил 1,5 млн евро на закупку товаров первой необходимости для здравоохранения в рамках госрезервов, их пополнение продолжает NMPD. Также предусмотрено финансирование пополнения и обновления резервов на следующие годы.
В Латвии сформирован список критически важных лекарств, включающий 230 позиций и 20 групп препаратов с учетом потребностей детей и удобных форм для пациентов. Список не является публичным.
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