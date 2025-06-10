Минздрав пока "частично готов" к чрезвычайным ситуациям и катастрофам

Представители первичного звена должны знать порядок действий и алгоритм на случай кризисов, однако единого алгоритма пока нет, подчеркнул Дзалбс.

Также важно обеспечить независимость семейных врачей от электроснабжения. Дзалбс отметил, что достаточно наводнения или бури, чтобы практики семейных врачей оказались парализованы. Уже сейчас следует обеспечить врачей определенными товарами, чтобы они были готовы не только к военным, но и к другим кризисам.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей лекарств Райна Дурея-Домбровска сообщила, что в прошлом году состоялось несколько обсуждений о возможности производства критически важных лекарств в Латвии, однако пока был представлен лишь один информационный доклад на эту тему.

Председатель Ассоциации аптек Агнесе Ритене подчеркнула необходимость четкого плана размещения аптек, особенно в регионах, где фармацевт часто является ближайшим медицинским консультантом для жителей. Она отметила, что сейчас в аптеках нет значительных запасов медикаментов и нужно уточнить, каким должен быть их объем.

Член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Либкенс отметил, что недостаточно информации о том, каким аптекам и что необходимо поставлять, а также о способах хранения медикаментов.

Либкенс также выразил сомнения в том, что, за исключением вопроса резервов медикаментов, остальные разделы плана готовности к чрезвычайным ситуациям будут доработаны в этом году.