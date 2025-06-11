Председатель ЦИК Кристине Саулите подаст в отставку

Представители ЦИК во время заседания комиссии заявили, что не могут брать на себя ответственность за системы, которые не входят в их зону ответственности. Представители комиссии отметили, что сделали все возможное, "чтобы предотвратить аварийную ситуацию".

Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивший в субботу и ночью на воскресенье, столкнулся с техническими сбоями. Проблемы в работе избирательных участков возникали и в течение недели в ходе досрочного голосования.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и VDAA провалили организацию выборов, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.

Директор Госканцелярии Райвис Кронбергс в понедельник сообщил журналистам после заседания межведомственной рабочей группы, что служебная проверка причин проблем с подсчетом голосов пока не начата, поскольку необходимо сначала собрать всю информацию.

Тем временем министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня, курирующая работу VDAA, в связи с инцидентами на выборах отстранила от должности директора агентства Йорена Лиопу.

Параллельно VDAA начала детальную проверку на всех уровнях ответственности агентства - от работников, непосредственно отвечавших за избирательную систему, до разработчиков и аудиторов — с целью выяснить причины, вызвавшие медленную работу при сканировании избирательных бюллетеней, подтвердили в агентстве.

В свою очередь, глава ЦИК Саулите ранее заявляла, что комиссия сделала все возможное для успешного проведения выборов. Она подчеркнула: "Если бы была хоть малейшая индикация, что системы не готовы или что-то может не сработать, ответственные лица немедленно приняли бы решение о ручном подсчете голосов".

Она также указала, что нет никаких сомнений в достоверности результатов выборов. "Факт остается фактом - выборы состоялись, результаты подведены, и они точны", - заявила Саулите.