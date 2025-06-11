Председатель ЦИК Кристине Саулите подаст в отставку

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите подаст в отставку. Об этом она заявила в среду, 11 июня, на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений.
Комиссия оценивает прошедшие муниципальные выборы, которые сопровождались техническими проблемами.
Во время заседания Саулите заявила, что в избирательный процесс были внедрены и новые элементы, получившие положительную оценку, например, выездные избирательные участки. Также положительно оценивается тот факт, что досрочное голосование длилось пять дней.
"Активность на этих выборах была значительно выше", - сказала Саулите.
По ее мнению, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в целом проделала хорошую работу.
"Как мы знаем, второй момент, который также закреплен в законе, заключается в том, что за системы отвечает Государственное агентство цифрового развития", - сказала Саулите, отметив, что в зоне ответственности Государственного агентства цифрового развития (VDAA) произошло множество сбоев.
Саулите также указала, что в ночь выборов было крайне сложно получить информацию от VDAA.
"Я беру на себя ответственность за то, что входит в мою компетенцию", - сказала Саулите, добавив, что сейчас на нее "сваливают" ошибки других.
Она также подчеркнула, что у нее "нет никакой политической поддержки", поэтому она заявляет о своей отставке.
Представители ЦИК во время заседания комиссии заявили, что не могут брать на себя ответственность за системы, которые не входят в их зону ответственности. Представители комиссии отметили, что сделали все возможное, "чтобы предотвратить аварийную ситуацию".
Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года, проходивший в субботу и ночью на воскресенье, столкнулся с техническими сбоями. Проблемы в работе избирательных участков возникали и в течение недели в ходе досрочного голосования.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что ЦИК и VDAA провалили организацию выборов, поэтому необходимо оценить ответственность должностных лиц.
Директор Госканцелярии Райвис Кронбергс в понедельник сообщил журналистам после заседания межведомственной рабочей группы, что служебная проверка причин проблем с подсчетом голосов пока не начата, поскольку необходимо сначала собрать всю информацию.
Тем временем министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня, курирующая работу VDAA, в связи с инцидентами на выборах отстранила от должности директора агентства Йорена Лиопу.
Параллельно VDAA начала детальную проверку на всех уровнях ответственности агентства - от работников, непосредственно отвечавших за избирательную систему, до разработчиков и аудиторов — с целью выяснить причины, вызвавшие медленную работу при сканировании избирательных бюллетеней, подтвердили в агентстве.
В свою очередь, глава ЦИК Саулите ранее заявляла, что комиссия сделала все возможное для успешного проведения выборов. Она подчеркнула: "Если бы была хоть малейшая индикация, что системы не готовы или что-то может не сработать, ответственные лица немедленно приняли бы решение о ручном подсчете голосов".
Она также указала, что нет никаких сомнений в достоверности результатов выборов. "Факт остается фактом - выборы состоялись, результаты подведены, и они точны", - заявила Саулите.
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