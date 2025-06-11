Игрок сборной Латвии Варславанс: "Ощущения от результата неоднозначные"

Мужская сборная Латвии по футболу почувствовала, что может бороться за победу, после первого периода матча с Албанией, признался в беседе с агентством LETA полузащитник сборной Латвии Ренарс Варславанс.
Уже сообщалось, что во вторник латвийские футболисты в Риге в отборочном матче чемпионата мира 2026 года сыграли вничью 1:1 (1:1) с Албанией.
"Ощущения от результата неоднозначные. После первого тайма было ощущение, что мы могли сделать больше. Во втором тайме мы немного успокоились, также думая о результате. Может быть, еще и немного устали или не хватило уверенности", - сказал Варславанс.
"Первый период был очень хорош, мы говорили о том, как мы можем идти к победе и что мы заслуживаем большего. После второго периода это был честный результат. Да, они контролировали мяч, но не было таких 100-процентных моментов. 1:1 - это тоже честный результат", - продолжил он.
Несколько игроков сборной Албании представляют клубы сильнейших лиг Европы, и Варславанс признался, что на поле чувствуется мастерство этих игроков.
"Вы можете видеть, что некоторые из их игроков находятся на самом высоком уровне. Вы можете видеть, что они думают немного быстрее и играют быстрее. Я думаю, что мы немного больше работали в обороне как команда, но также хотелось бы немного больше в нападении, говоря о нас индивидуально. Мы рады, что мы играли так хорошо", - сказал полузащитник.
Варславанс забил два гола в 14 матчах Латвийской футбольной премьер-лиги в этом сезоне. Он подчеркнул, что ожидает от себя более высоких результатов в сильнейшей лиге Латвии.
"Я не доволен своей результативностью, я определенно хочу большего, но в то же время я знаю, что это придет, потому что я делаю правильные вещи. Впереди еще половина сезона, - объяснил полузащитник. - Я пропустил первый тренировочный лагерь именно из-за травмы, очень важно, чтобы этого не произошло. Я стараюсь сделать все, чтобы ничто не могло остановить мой прогресс".
В отборочной группе K Англия набрала девять очков в трех матчах, Албания - пять в четырех матчах, Сербия и Латвия набрали по четыре очка в двух и трех матчах соответственно, а вот Андорра не смогла набрать ни одного очка в четырех матчах.
В первых двух отборочных матчах Латвия на выезде обыграла Андорру со счетом 1:0 и уступила Англии со счетом 0:3.
В финальный турнир чемпионата мира выйдут 16 команд из европейской зоны - 12 победителей групп, а в раунде плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп сезона Лиги наций УЕФА 2024/2025, которые будут вне лучших двух команд.
Финал чемпионата мира пройдет в Канаде, Мексике и США в июне и июле 2026 года. Впервые в финальном турнире примут участие 48 команд вместо 32.
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