Игрок сборной Латвии Варславанс: "Ощущения от результата неоднозначные"

Уже сообщалось, что во вторник латвийские футболисты в Риге в отборочном матче чемпионата мира 2026 года сыграли вничью 1:1 (1:1) с Албанией.

"Ощущения от результата неоднозначные. После первого тайма было ощущение, что мы могли сделать больше. Во втором тайме мы немного успокоились, также думая о результате. Может быть, еще и немного устали или не хватило уверенности", - сказал Варславанс.

"Первый период был очень хорош, мы говорили о том, как мы можем идти к победе и что мы заслуживаем большего. После второго периода это был честный результат. Да, они контролировали мяч, но не было таких 100-процентных моментов. 1:1 - это тоже честный результат", - продолжил он.

Несколько игроков сборной Албании представляют клубы сильнейших лиг Европы, и Варславанс признался, что на поле чувствуется мастерство этих игроков.