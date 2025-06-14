Будет ли Порзиньгис играть за самую слабую команду НБА?

Почти каждый день в североамериканских СМИ появляется новая информация о возможном переходе Кристапа Порзиньгиса в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Не всему можно верить, некоторые новости - просто слухи или спекуляции, но дыма без огня не бывает. Уход латвийского игрока из "Бостон Селтикс" - вполне вероятный сценарий по финансовым причинам.