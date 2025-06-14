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Будет ли Порзиньгис играть за самую слабую команду НБА?

Перевод: rus.tvnet.lv
Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис.

Почти каждый день в североамериканских СМИ появляется новая информация о возможном переходе Кристапа Порзиньгиса в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Не всему можно верить, некоторые новости - просто слухи или спекуляции, но дыма без огня не бывает. Уход латвийского игрока из "Бостон Селтикс" - вполне вероятный сценарий по финансовым причинам.

В следующем сезоне расходы "Селтикс" на выплату зарплат игрокам, налогов на роскошь или штрафов могут составить в общей сложности 500 миллионов долларов. Чтобы сократить эти траты, руководству бостонского клуба необходимо совершать обменные сделки.

Североамериканские СМИ пишут, что Порзиньгис и Джру Холидей являются главными кандидатами на обмен из "Селтикс". Существует несколько теорий о том, в какой команде может оказаться латвийский игрок.

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