ФОТО В Польше перед ралли, в котором должен участвовать Сескс, в аварии погиб итальянский пилот

По сообщениям местных СМИ, авария произошла на участке трассы, который команда арендовала для тестирования.

Согласно предварительным данным, итальянец потерял контроль над своим Peugeot 208 и врезался в дерево. Штурман Самуэле Пеллегрино остался жив. Первые сообщения гласили, что водитель оказался зажат в автомобиле.

На месте происшествия работали как добровольные спасательные бригады, так и государственные службы спасения из Щитно. Несмотря на усилия медиков, спасти водителя не удалось. Штурман после аварии оставался в сознании. Он был доставлен в больницу, но серьезных травм у него не нашли.

Авария произошла вне рамок официального ралли на закрытой и охраняемой трассе. Директор ралли Кшиштоф Мацейевский подтвердил, что это была частная тренировка, а не тест, организованный дирекцией гонки. Он добавил, что пока неизвестно, повлияет ли произошедшее на старт ралли, которое должно пройти в этот уик-энд.

"Мне нужно обсудить это с оргкомитетом. Лично я считаю, что ралли состоится, но в данный момент у нас нет всей информации", - сказал Мацейевский.

21-летний Маттео Доретто был чемпионом Италии 2024 года в юниорском классе и в этом году выступал за команду MS Munaretto. В зачете чемпионата Европы он занимал четвертое место.

81-е Orlen Rally Poland, одно из главных автоспортивных событий Польши, запланировано на 13-15 июня в Миколайки. Окончательное решение о проведении ралли будет принято не позднее конца четверга, 12 июня.

В этапе ERC также должен принять участие латвийский экипаж - пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренарс Францис.