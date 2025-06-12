ФОТО В Польше перед ралли, в котором должен участвовать Сескс, в аварии погиб итальянский пилот

Итальянский гонщик Маттео Доретто, который наряду с эстонским пилотом Яспаром Вахером выступал за команду MS Munaretto, в среду, 11 июня, погиб во время тестов в Польше перед четвертым этапом сезона чемпионата Европы по ралли (ERC), сообщает Rus.Postimees.
По сообщениям местных СМИ, авария произошла на участке трассы, который команда арендовала для тестирования.
Согласно предварительным данным, итальянец потерял контроль над своим Peugeot 208 и врезался в дерево. Штурман Самуэле Пеллегрино остался жив. Первые сообщения гласили, что водитель оказался зажат в автомобиле.
На месте происшествия работали как добровольные спасательные бригады, так и государственные службы спасения из Щитно. Несмотря на усилия медиков, спасти водителя не удалось. Штурман после аварии оставался в сознании. Он был доставлен в больницу, но серьезных травм у него не нашли.
Авария произошла вне рамок официального ралли на закрытой и охраняемой трассе. Директор ралли Кшиштоф Мацейевский подтвердил, что это была частная тренировка, а не тест, организованный дирекцией гонки. Он добавил, что пока неизвестно, повлияет ли произошедшее на старт ралли, которое должно пройти в этот уик-энд.
"Мне нужно обсудить это с оргкомитетом. Лично я считаю, что ралли состоится, но в данный момент у нас нет всей информации", - сказал Мацейевский.
21-летний Маттео Доретто был чемпионом Италии 2024 года в юниорском классе и в этом году выступал за команду MS Munaretto. В зачете чемпионата Европы он занимал четвертое место.
81-е Orlen Rally Poland, одно из главных автоспортивных событий Польши, запланировано на 13-15 июня в Миколайки. Окончательное решение о проведении ралли будет принято не позднее конца четверга, 12 июня.
В этапе ERC также должен принять участие латвийский экипаж - пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренарс Францис.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!