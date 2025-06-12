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Обозреватель НБА: "Селтикс" хотят обменять Порзиньгиса, но...

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис дает интервью.

Команда "Бостон Селтикс" не против обменять Кристапа Порзиньгиса, но конкурирующие команды интересуются другими игроками, заявил обозреватель спортивного телеканала ESPN Шамс Чарания, специализирующийся на закулисье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В следующем сезоне расходы "Селтикс" на выплату зарплат игрокам, налогов на роскошь или штрафов могут составить в общей сложности 500 миллионов долларов. Чтобы сократить эти траты, руководству бостонского клуба необходимо совершать обменные сделки.

"Насколько я знаю, основной фокус в "Селтикс" сосредоточен на Джру Холидее, Кристапе Порзиньгисе и Сэме Хаузере", - сообщил Чарания, имея в виду игроков, которых "Бостон" может обменять в межсезонье.

Контракт Порзиньгиса на следующий сезон составляет 30,7 миллиона долларов. У Холидея подписан трехлетний контракт (32,4+34,8+37,2 миллиона долларов). Хаузер, заработавший в этом сезоне 2 миллиона, получит 45 миллионов в течение следующих четырех лет.

"Однако команды звонят и делают большие предложения для Джейлена Брауна и Деррика Уайта. Сто процентов. Насколько я знаю, "Селтикс" не хотят их обменивать", - сказал обозреватель ESPN.

Браун - звезда "Селтикс", получивший в прошлом году награду MVP финала НБА как самый ценный игрок. В течение следующих четырех сезонов он заработает 53, 57, 61 и 65,9 миллиона долларов. Уайт получит в общей сложности 118 миллионов долларов за четыре года.

Вступительный драфт НБА пройдет 25-26 июня. Рынок свободных агентов откроется 6 июля. В ближайшее время "Селтикс" и другие команды могут начать перестраивать свои составы, заключая обменные сделки.

"Они должны оценить все. У них будут предложения и по трем игрокам (Порзиньгису, Холидею и Хаузеру), на которых они сконцентрировались, а также по Брауну и Уайту. Я думаю, что в период между настоящим временем и драфтом и рынком свободных агентов они будут оценивать, что имеет наибольший смысл", - сказал Чарания.

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