Обозреватель НБА: "Селтикс" хотят обменять Порзиньгиса, но...

В следующем сезоне расходы "Селтикс" на выплату зарплат игрокам, налогов на роскошь или штрафов могут составить в общей сложности 500 миллионов долларов. Чтобы сократить эти траты, руководству бостонского клуба необходимо совершать обменные сделки.

"Насколько я знаю, основной фокус в "Селтикс" сосредоточен на Джру Холидее, Кристапе Порзиньгисе и Сэме Хаузере", - сообщил Чарания, имея в виду игроков, которых "Бостон" может обменять в межсезонье.

Контракт Порзиньгиса на следующий сезон составляет 30,7 миллиона долларов. У Холидея подписан трехлетний контракт (32,4+34,8+37,2 миллиона долларов). Хаузер, заработавший в этом сезоне 2 миллиона, получит 45 миллионов в течение следующих четырех лет.

"Однако команды звонят и делают большие предложения для Джейлена Брауна и Деррика Уайта. Сто процентов. Насколько я знаю, "Селтикс" не хотят их обменивать", - сказал обозреватель ESPN.

Браун - звезда "Селтикс", получивший в прошлом году награду MVP финала НБА как самый ценный игрок. В течение следующих четырех сезонов он заработает 53, 57, 61 и 65,9 миллиона долларов. Уайт получит в общей сложности 118 миллионов долларов за четыре года.

Вступительный драфт НБА пройдет 25-26 июня. Рынок свободных агентов откроется 6 июля. В ближайшее время "Селтикс" и другие команды могут начать перестраивать свои составы, заключая обменные сделки.

"Они должны оценить все. У них будут предложения и по трем игрокам (Порзиньгису, Холидею и Хаузеру), на которых они сконцентрировались, а также по Брауну и Уайту. Я думаю, что в период между настоящим временем и драфтом и рынком свободных агентов они будут оценивать, что имеет наибольший смысл", - сказал Чарания.

REPORT



per: @ShamsCharania



The Celtics’ offseason focus is trading Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, and Sam Hauser.



pic.twitter.com/TbaJrMeFyy — Savage (@SavageSports_) June 11, 2025