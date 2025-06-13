Игрок сборной Латвии по хоккею Рудольф Балцерс женился на норвежке

Пара поженилась 25 мая. В посте в Instagram говорится, что возлюбленная Балцерса ждет ребенка.

Весной латвийский хоккеист в составе "Цюрих Лайонс" стал двукратным чемпионом Швейцарии. В финальной серии цюрихцы обыграли хоккеистов "Лозанны" со счетом 4-1.

Пропустив часть сезона из-за перелома лодыжки, Балцерс в 29 матчах регулярного сезона набрал 18 (4+14) очков, а в 13 играх плей-офф забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Рудольф сделал предложение своей возлюбленной Ингрид год назад - 3 июня 2024 года, о чем пара объявила в Instagram, добавив красивые фотографии.