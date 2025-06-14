В Рижском аэропорту обнаружена крупная партия контрабандных сигарет

В четверг, 12 июня, в дорожных сумках одного из пассажиров, прибывшего в Латвию авиарейсом из Ташкента, было найдено 850 пачек сигарет (85 блоков).

Пассажир пересек латвийскую таможенную границу, воспользовавшись "зеленым коридором", таким образом подтвердив, что не везет с собой товары, которые подлежат декларированию или запрещены и ограничены к ввозу через таможенную границу.

На вопрос сотрудника таможни, есть ли у него в багаже сигареты, пассажир ответил утвердительно. При детальном досмотре в зарегистрированном и ручном багаже обнаружены сигареты марок Marlboro, Camel и LM с узбекскими акцизными марками.

Общая сумма налогов, которые не были уплачены в бюджет Латвии по выявленным сигаретам, превышает 4000 евро.

Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов для принятия решения о возбуждении уголовного процесса.