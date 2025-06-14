ФОТО Прощание посла и день рождения короля в поместье Нордекю

Еще до того, как по лондонским мостовым загрохотали копыта коней и зазвучал торжественный марш солдат, чтобы 14 июня отпраздновать день рождения короля Карла III парадом, достойным британской аристократии, в Риге на день раньше, 13 июня, монарха чествовали в романтичном поместье Нордекю. Посмотрите на эти яркие торжества!
Эта рижская традиция уже стала особым событием. Вечер был посвящен не только дню рождения Его Величества, но и превратился в трогательное прощание с послом Великобритании Полом Брэммеллом и его супругой Адрианой Ивамой Брэммелл. Их дипломатическая миссия в Латвии подошла к концу, а волшебство этого бала стало последним аккордом теплого летнего вечера.