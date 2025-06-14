Skip to footer
Сб, 14.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

ФОТО Прощание посла и день рождения короля в поместье Нордекю

Перевод: rus.tvnet.lv

Еще до того, как по лондонским мостовым загрохотали копыта коней и зазвучал торжественный марш солдат, чтобы 14 июня отпраздновать день рождения короля Карла III парадом, достойным британской аристократии, в Риге на день раньше, 13 июня, монарха чествовали в романтичном поместье Нордекю. Посмотрите на эти яркие торжества!

Эта рижская традиция уже стала особым событием. Вечер был посвящен не только дню рождения Его Величества, но и превратился в трогательное прощание с послом Великобритании Полом Брэммеллом и его супругой Адрианой Ивамой Брэммелл. Их дипломатическая миссия в Латвии подошла к концу, а волшебство этого бала стало последним аккордом теплого летнего вечера.

Публика была столь же цветущей и изысканной, как сады поместья. Переливались наряды, притягивали взгляды тщательно подобранные шляпки дам - будто со страниц английского романа. Было ясно: это не просто мероприятие, это ритуал, в котором элегантность становится языком, а жесты - подарком королю.

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх