ФОТО Прощание посла и день рождения короля в поместье Нордекю

Эта рижская традиция уже стала особым событием. Вечер был посвящен не только дню рождения Его Величества, но и превратился в трогательное прощание с послом Великобритании Полом Брэммеллом и его супругой Адрианой Ивамой Брэммелл. Их дипломатическая миссия в Латвии подошла к концу, а волшебство этого бала стало последним аккордом теплого летнего вечера.