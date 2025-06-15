Граудиня и Самойлова выбыли из турнира серии Futures в четвертьфинале

Граудиня и Самойлова уступили во втором раунде плей-офф, однако попали в четвертьфинал в качестве "счастливых проигравших" (т.е. благодаря дополнительным обстоятельствам). Там они потерпели поражение от эстонского дуэта Евы Лийсы Куйвонен и Лийсы Лоты Йиргенсон (7-й номер посева) со счетом 0-2 (20:22, 14:21).

Единственной латвийской парой, которая добралась до полуфинала, стали Варвара Брайлко и Анете Намике (14-й номер посева). В четвертьфинале они одолели англичанок Кирсти Стар и Кейти Кифи (5-й номер) со счетом 2-1 (21:18, 11:21, 15:13). В полуфинале их соперницами станут Куйвонен и Йиргенсон.

Еще один латвийский дуэт - Лива Эбере и Даниэла Константинова (6-й номер посева) - завершил борьбу на четвертьфинальной стадии, уступив эстонкам Хелэне Холлас и Лийсе Реммельге (2-й номер посева) со счетом 0-2 (16:21, 15:21). Эстонская пара в полуфинале встретится с француженками Анук Дипан и Марин Кинна (4-й номер).

В мужском турнире также будет представлен как минимум один латвийский дуэт в полуфинале.

На пляже Майори в Юрмале в основной стадии турнира Futures выступают девять мужских и шесть женских пар из Латвии.

В обоих турнирах принимают участие представители 19 стран, в том числе гости из США, Канады, Японии, Филиппин и Коста-Рики.

В квалификации по 16 мужских и женских команд боролись за восемь мест в основной сетке. В основном турнире играют по 24 команды в мужских и женских соревнованиях.

Соревнования с призовым фондом 20 000 евро на пляже Майори продлятся до воскресенья.

В рейтинге Pro Beach Tour высшими являются соревнования уровня Elite 16, вторыми - Challenge, третьими - турниры серии Futures.