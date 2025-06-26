Начался прием заявок в 10-е классы рижских школ: какие нюансы важно знать

Подать заявление можно до 30 июня. Для подачи заявки через портал Latvija.lv. обязательно нужна надежная электронная подпись (E-paraksts) родителя.

Родители могут выбирать несколько школ, но заявление в каждую из них нужно оформлять отдельно.

Чтобы подать заявление онлайн через портал Latvija.lv, нужно указать результаты централизованных экзаменов за 9-й класс. Их можно посмотреть на сайте eksameni.gov.lv или в системе E-klase или Mykoob, но только через аккаунт школьника.

Представитель Агенскалнской гимназии, Ивета Ратиника, подчеркнула, что в гимназиях могут быть и дополнительные критерии при приёме, помимо оценок.

"На все влияют исключительно результаты. Имейте в виду также, что правила приема в гимназии отличаются от средних школ. Мы будем учитывать результаты как вступительных экзаменов в гимназии, так и централизованных экзаменов. В случае нашей школы - по математике и латышскому языку", - сказала Ивета Ратиника.

С 1 июля начнут публиковать результаты конкурса. Родители сообщение, в какую школу готовы зачислить ребёнка. После этого нужно будет подтвердить или отклонить предложение.

"Если родитель не сделал этого в течение трех рабочих дней, то приглашается следующий ребёнок в очереди. Это значит, что очень важно своевременно реагировать на эту информацию. И три рабочих дня - достаточный срок, чтобы среагировать", - сказала Анита Петеркопа, завотделом общеобразовательных школ Рижской думы.