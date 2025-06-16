Гороскоп на неделю с 16 по 22 июня: скорость снижена, приоритеты меняются: что несет солнцестояние?

Грядущая неделя - это время, когда важно замедлиться, навести порядок и действовать от сердца, но с холодной головой, говорят астрологи. В целом предстоящие семь дней способствуют переосмыслению жизненных приоритетов, укреплению эмоциональных связей и планированию будущего с учетом реальных возможностей.
Неделя начнется с усиления потребности в концентрации и наведении порядка благодаря переходу Марса в Деву. Это идеальный момент для практичных шагов, упорядочивания задач, заботы о здоровье и избавления от хаоса. 20 июня Солнце войдет в знак Рака, что совпадет с летним солнцестоянием - начинается эмоционально насыщенный период, связанный с возвращением к истокам, дому, корням, внутреннему покою и семейным темам. Все это будет происходить на фоне напряженных аспектов между Юпитером, Сатурном и Нептуном, которые могут обострить внутренние противоречия - между желанием двигаться вперед и необходимостью оглянуться назад, между ростом и ограничениями, между верой и фактом.
- 17 июня: Марс переходит в знак Девы, что усиливает стремление к порядку, вниманию к деталям и продуктивности.
- 20 июня: летнее солнцестояние и переход Солнца в Рак акцентируют внимание на семье, доме и эмоциональной безопасности.
- 15 и 18 июня: квадратуры Юпитера с Сатурном и Нептуном могут вызвать внутренние конфликты между стремлением к росту и необходимостью сохранять реализм.