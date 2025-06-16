Пляжная волейболистка Намике прекращает спортивную карьеру

На этих выходных Намике в паре с Варварой Брайлко заняла четвертое место в международном турнире категории Futures, который проходил в Майори.

"После более чем десяти лет в пляжном волейболе я решила взять перерыв от профессионального спорта и направить свой фокус на новые вызовы. Это не было легким решением, однако я понимаю, что наступило правильное время отойти в сторону хотя бы на время", - сообщила Намике.

В этом сезоне представляемый Намике и Даниэлой Константиновой Техасский христианский университет Форт-Уэрта (TCU) стал победителем чемпионата первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В 2020 году Намике в паре с Варварой Брайлко одержала победу на чемпионате Европы U-20.