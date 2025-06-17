"Рига - дивный город": Ахеджакова о Рязанове и гастролях в Латвии этой осенью

Видео: Муся Тотибадзе приглашает на спектакль "Веди свой плуг по костям мертвецов"

Видео: Александр Феклистов приглашает на спектакль "Веди свой плуг по костям мертвецов"

Лия Ахеджакова - одна из самых ярких и талантливых актрис советского и российского театра и кино, чья карьера охватывает более пятидесяти лет. Особое место в ее творческой биографии занимает сотрудничество с легендарным режиссером Эльдаром Рязановым.

Рязанов, известный своими уникальными комедийными фильмами, смог раскрыть весь потенциал Ахеджаковой, предоставив ей роли, которые стали знаковыми для ее карьеры. Их совместные работы, такие как "Гараж", "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром!", не только принесли актрисе всенародную любовь, но и разошлись на цитаты.

В этих фильмах Лия Ахеджакова умело сочетала юмор и глубину, создавая образы, которые до сих пор остаются в сердцах зрителей. Стоит вспомнить хотя бы секретаршу Верочку из "Служебного романа". Ее талант и харизма в сочетании с уникальным видением Рязанова сделали их сотрудничество поистине выдающимся.

"Рязанова помню, люблю и обязана ему не только хорошими ролями в блестящих фильмах. Он каким-то образом передал нам, его актерам, свою гражданскую позицию, свой взгляд на мир, на профессию", - вспоминает актриса.