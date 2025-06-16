В Латвии сокращаются общие долги по налогам

В том числе долги перед основным государственным бюджетом на 1 июня 2025 года составили 338,202 млн евро (-3,3% по сравнению с предыдущим месяцем), долги перед бюджетами самоуправлений - 294,999 млн евро (-1,3%), задолженность по взносам социального страхования - 192,674 млн евро (-2,2%).

Текущие задолженности, по которым рассчитаны штрафы за просрочку, на 1 июня этого года составили 62% общей суммы, или 511,626 млн евро.

Не подлежащими взысканию признаны долги на сумму 1,415 млн евро, которые образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию признаны долги на сумму 510,211 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - на сумму 219,84 млн евро, а не подлежащими реальному взысканию - на сумму 290,371 млн евро. Из долгов, признанным не подлежащими взысканию, на 290,313 млн евро у должников нет денежных средств и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, а по долгам в размере 57,4 тыс. евро истек срок взыскания.

Продление срока погашения на 1 июня этого года было предоставлено по долгам на общую сумму 107,313 млн евро, что на 11,2% больше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, составила 206,936 млн евро - это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2025 года общая сумма налоговых долгов в Латвии составляла 844,276 млн евро.