Объявлены первые игроки сборной Латвии по хоккею, которые поедут на Олимпиаду

Национальная хоккейная лига (НХЛ), Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) и Международный олимпийский комитет (МОК) обратились ко всем государствам-членам с просьбой представить список из шести игроков, которые будут включены в состав национальной сборной на олимпийском турнире. Эти шесть игроков должны быть объявлены к середине июня.

В понедельник LHF объявила, что в число кандидатов в сборную Латвии вошли:

защитник Увис Янис Балинскис (Флорида Panthers, НХЛ),

нападающий Родриго Аболс (Филадельфия Flyers, НХЛ),

нападающий Теодор Блюгерс (Ванкувер Canucks, НХЛ),

нападающий Земгус Гиргенсонс (Тампа-Бэй Lightning, НХЛ),

вратарь Элвис Мерзликин (Коламбус Blue Jackets, НХЛ),

вратарь Артур Шилов (Ванкувер Canucks, НХЛ).

Игроки НХЛ выйдут на лед на зимних Олимпийских играх после 12-летнего перерыва. Еще несколько национальных сборных назовут своих первых шестерых игроков в понедельник, 16 июня.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил: "Мы рады снова приветствовать игроков НХЛ на зимних Олимпийских играх. IIHF расценивает это как значительный шаг в продвижении хоккея на самом высоком уровне. Болельщики в Милане, Кортине и по всему миру смогут насладиться первоклассными матчами моментами. Это важный шаг в укреплении партнерства с НХЛ, NHLPA и МОК, и мы с нетерпением ждем продолжения и захватывающего хоккея".

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Латвийская сборная будет играть в группе C против США, Германии и Дании. Группа A будет включать Канаду, Швейцарию, Чехию и Францию, а группа B — Финляндию, Швецию, Словакию и Италию.

Победитель каждой группы и один лучший участник, занявший второе место, выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд будут соревноваться в отборочном раунде плей-офф