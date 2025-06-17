ВИДЕО Шведский феномен Дюплантис побил мировой рекорд в 12-й раз

Дюплантис преодолел 6,28 метра с первой попытки, улучшив свой рекорд, установленный в начале марта, на один сантиметр.

Это был 12-й раз, когда 25-летний шведский спортсмен побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Mondo Duplantis' 🇸🇪 Pole Vault World Record timeline is CRAZY!!🤯🔥



2020 - 6.17m

2020 - 6.18m

2022 - 6.19m

2022 - 6.20m

2022 - 6.21m

2023 - 6.22m

2023 - 6.23m

2024 - 6.24m

2024 - 6.25m

2024 - 6.26m

2025 - 6.27m

2025 - 6.28m 🆕️



📸 Linnea Rheborg pic.twitter.com/oEHnymz7UN — Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 15, 2025

Австралиец Кертис Маршалл занял второе место, прыгнув на 5,95 метра, а голландец Менно Влон стал третьим (5,80 метра).

Между тем в забеге на 5000 метров швед Андреас Альмгрен финишировал за 12 минут и 44,27 секунды, побив европейский рекорд на этой дистанции и заняв первое место.