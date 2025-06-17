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ВИДЕО Шведский феномен Дюплантис побил мировой рекорд в 12-й раз

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Шведский спортсмен Арман Дюплантис в воскресенье улучшил свой мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Дюплантис преодолел 6,28 метра с первой попытки, улучшив свой рекорд, установленный в начале марта, на один сантиметр. 

Это был 12-й раз, когда 25-летний шведский спортсмен побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Австралиец Кертис Маршалл занял второе место, прыгнув на 5,95 метра, а голландец Менно Влон стал третьим (5,80 метра).

Между тем в забеге на 5000 метров швед Андреас Альмгрен финишировал за 12 минут и 44,27 секунды, побив европейский рекорд на этой дистанции и заняв первое место.

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