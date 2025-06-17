ВИДЕО Шведский феномен Дюплантис побил мировой рекорд в 12-й раз

Шведский спортсмен Арман Дюплантис в воскресенье улучшил свой мировой рекорд в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
Дюплантис преодолел 6,28 метра с первой попытки, улучшив свой рекорд, установленный в начале марта, на один сантиметр.
Это был 12-й раз, когда 25-летний шведский спортсмен побил мировой рекорд в прыжках с шестом.
Mondo Duplantis' 🇸🇪 Pole Vault World Record timeline is CRAZY!!🤯🔥— Track & Field Gazette (@TrackGazette) June 15, 2025
2020 - 6.17m
2020 - 6.18m
2022 - 6.19m
2022 - 6.20m
2022 - 6.21m
2023 - 6.22m
2023 - 6.23m
2024 - 6.24m
2024 - 6.25m
2024 - 6.26m
2025 - 6.27m
2025 - 6.28m 🆕️
📸 Linnea Rheborg pic.twitter.com/oEHnymz7UN
Австралиец Кертис Маршалл занял второе место, прыгнув на 5,95 метра, а голландец Менно Влон стал третьим (5,80 метра).
Между тем в забеге на 5000 метров швед Андреас Альмгрен финишировал за 12 минут и 44,27 секунды, побив европейский рекорд на этой дистанции и заняв первое место.
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