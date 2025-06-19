Фото и видео Как предприятие из Латвии создает лучшие в мире бронемашины класса люкс

Совсем недавно в зарубежных СМИ появилась информация о том, что одна компания выступила со специальным предложением для папы римского Льва XIV - особым автомобилем специально для него. Это компания из Латвии - Dartz Motorz, которая специализируется на производстве бронетранспортеров класса люкс. Онлайн-журнал TVNET+ связался с владельцем Dartz Motorz Леонардом Янкеловичем, чтобы поговорить об этой идее подробнее.