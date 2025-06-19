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Фото и видео Как предприятие из Латвии создает лучшие в мире бронемашины класса люкс

Перевод: rus.tvnet.lv

Совсем недавно в зарубежных СМИ появилась информация о том, что одна компания выступила со специальным предложением для папы римского Льва XIV - особым автомобилем специально для него. Это компания из Латвии - Dartz Motorz, которая специализируется на производстве бронетранспортеров класса люкс. Онлайн-журнал TVNET+ связался с владельцем Dartz Motorz Леонардом Янкеловичем, чтобы поговорить об этой идее подробнее.

Это предприятие уже презентовало свой новый произведенный в США папский автомобиль для первого американского папы, и это один из самых впечатляющих автомобилей, которые когда-либо видели.

Здесь рассмотрим характеристики нынешней папской машины.

Автопроизводитель Dartz Motorz ​​известен созданием первого пуленепробиваемого детского автокресла и использованием кожи пениса кита в салоне внедорожника, поэтому неудивительно, что концепция папского автомобиля компании нетрадиционна. Но сначала давайте поближе познакомимся с самой компанией Dartz Motorz.

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