Уроки ссоры Трампа с Маском

Комментарии Маска спровоцировали эскалацию обмена угрозами. Но на прошлой неделе предприниматель решил, что достаточно. Удалив несколько подстрекательских постов и принеся извинения, он на собственном опыте понял, что происходит, когда частная империя вступает в схватку с государством.

Асимметрия бросается в глаза: страна с собственной валютой не может обанкротиться, подобно корпорации, но при этом она способна довести до банкротства частные предприятия. В ходе размолвки Маска и Трампа за один день акции Tesla обвалились на 14%, уничтожив $150 млрд рыночной капитализации.