Нетаньяху заявляет, как можно положить конец конфликту с Ираном

"Это не будет эскалации конфликта, это положит конец конфликту", - сказал Нетаньяху в интервью телеканалу ABC News на вопрос о новостях о том, что президент США Дональд Трамп наложил вето на план Израиля убить Верховного лидера из-за опасений, что это обострит ирано-израильский конфликт.

"Иран хочет "вечной войны", и они выводят нас на грань ядерной войны, - сказал Нетаньяху. - На самом деле, то, что делает Израиль, - это предотвращает это, ставит точку в этой агрессии, и мы можем это сделать только в случае противостояния силам зла".

Фото: удары ракет Ирана по Израилю 16 июня

Фото: разрушения в Тель-Авиве

Фото: удары Израиля по Ирану