"Питтсбург" не будет продлевать контракт с российским хоккеистом Малкиным

У Малкина, который в июле отпразднует свой 39-й день рождения, заключен контракт на следующий сезон на сумму 6,1 млн долларов.

The Athletic сообщает, что сезон 2026 года станет для Малкина последним в составе "Пингвинз", за который он играл 19 лет. Клуб не будет предлагать ему новый контракт.

Пока неизвестно, планирует ли Малкин продолжить хоккейную карьеру после сезона 2025-2026.

В сезоне‑2024/25 Малкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 50 очков (16 шайб + 34 передачи)

Российский хоккеист помог "Пингвинз" выиграть Кубок Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

С 1346 очками Малкин является третьим по результативности игроком в истории "Пингвинз" после канадцев Марио Лемье (1723) и Сидни Кросби (1687).